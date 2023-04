Thế nào là điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023?

Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về những trường hợp đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT nêu rõ: "Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT".



Bộ GD-ĐT quy định những trường hợp được xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó yêu cầu không có bài thi nào bị điểm liệt NGỌC THẮNG

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định được công nhận tốt nghiệp THPT.



Giám đốc sở GD-ĐT quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT; phần mềm quản lý thi hỗ trợ việc xét theo quy chế thi.

Như vậy, dù điểm thi của các môn cao tới đâu nhưng chỉ có 1 môn thi bị điểm liệt (bằng hoặc dưới 1,0 điểm), thí sinh cũng không đủ điều điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời không thể sử dụng kết quả của tổ hợp môn thi có điểm liệt để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Do vậy, điểm liệt là nỗi ám ảnh của hầu hết các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi. Kỳ thi năm 2022, ngay tại Hà Nội, trong số 842 thí sinh trượt tốt nghiệp, có 167 thí sinh trượt do điểm liệt, thấp hơn so với năm học trước 43 thí sinh, nhưng lại tăng rất mạnh ở một số môn học vốn được coi là thế mạnh của địa phương này.

Ví dụ, môn ngoại ngữ có 60 thí sinh bị điểm liệt, tăng 45 học sinh so với năm học trước; môn ngữ văn có 33 thí sinh bị điểm liệt, tăng 12 thí sinh so với năm học trước.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 671 bài thi bị điểm liệt. Mức điểm này giảm mạnh so với năm 2021 (cả nước có 1.281 điểm liệt).

Môn tiếng Anh đứng đầu về số lượng, có 423 bài thi bị điểm liệt, chiếm 63,04% số lượng điểm liệt của tất cả các môn. Đứng thứ hai là môn ngữ văn, có 194 bài thi bị điểm liệt; thứ ba là môn toán, có 165 bài thi bị điểm liệt...