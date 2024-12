Thẻ ngân hàng truyền thống sắp 'biến mất'?

Khảo sát cho thấy, 55% người hiện sử dụng thẻ ngân hàng ảo. Đặc biệt, hơn 1/3 trong số này sử dụng thẻ ảo thường xuyên hoặc hằng ngày. Sự chuyển mình này cho thấy thẻ ngân hàng truyền thống có thể sớm trở nên lỗi thời giống như sổ séc.

Những chiếc thẻ ngân hàng nhựa hoặc kim loại có thể sớm 'biến mất' ẢNH: AFP

Đáng chú ý hơn, Gen Z (những người từ 18 đến 24 tuổi) là nhóm người sử dụng thẻ ngân hàng ảo nhiều nhất, với 75% đã áp dụng và gần 1/3 trong số họ sử dụng hằng ngày. Những "người bản xứ kỹ thuật số" này nhanh chóng nắm bắt công nghệ mới để phù hợp với lối sống kết nối và nhu cầu tìm kiếm giải pháp thanh toán nhanh chóng, tiện lợi.

Lợi ích từ thẻ ngân hàng ảo

Gần 45% người Pháp nhận thấy những ưu điểm rõ rệt khi sử dụng thẻ ngân hàng ảo. Trong đó, 23% người dùng cho biết họ không còn phải quản lý thẻ truyền thống, từ đó giảm thiểu rủi ro mất mát hoặc bị đánh cắp. Bảo mật cũng là một yếu tố quan trọng khi 22% người tham gia khảo sát cho rằng việc không có thẻ truyền thống giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống lại gian lận, điều này càng cần thiết trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

Cuối cùng, 15% người dùng đánh giá cao khả năng tổ chức tài chính mà thẻ ngân hàng ảo mang lại, cho phép họ phân bổ chi phí trên nhiều phương tiện ảo khác nhau mà vẫn duy trì khả năng truy xuất thông tin một cách tối ưu. Tính linh hoạt này giúp người tiêu dùng quản lý tài chính cá nhân một cách chi tiết và cá nhân hóa hơn.

Thẻ truyền thống vẫn còn chỗ đứng

Mặc dù xu hướng chuyển đổi sang các phương thức thanh toán kỹ thuật số đang diễn ra mạnh mẽ, vẫn có một bộ phận người tiêu dùng kiên quyết giữ lại thẻ truyền thống. Theo khảo sát, 17% người Pháp vẫn ưa chuộng chúng, chủ yếu do thói quen và lý do thẩm mỹ. Đặc biệt, nhóm người trên 55 tuổi thể hiện sự chống đối rõ rệt hơn, với 21% trong số họ bày tỏ sự ưu tiên cho định dạng truyền thống mà họ cảm thấy tự tin hơn. Đáng chú ý, 47% người cao tuổi cho biết họ cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng thẻ truyền thống so với thẻ ảo.

Tuy nhiên, giống như nhiều cải tiến công nghệ khác, sự miễn cưỡng này có thể sẽ dần biến mất. Thanh toán không tiếp xúc đã dẫn đầu trong xu hướng này, đặc biệt sau khi đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy việc nâng mức trần cho thanh toán không tiếp xúc. Mặc dù biện pháp này ban đầu chỉ được xem là tạm thời nhưng đã làm thay đổi hoàn toàn hành vi tiêu dùng.

Các ngân hàng cũng đã nhận ra sự thay đổi này và đang điều chỉnh các sản phẩm của mình cho phù hợp. Những ngân hàng như BforBank, Revolut và N26 hiện cung cấp các giải pháp kết hợp, cho phép khách hàng tận dụng cả thẻ truyền thống và thẻ ảo, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang hoàn toàn kỹ thuật số.

Mặc dù sự biến mất của thẻ ngân hàng truyền thống có thể chưa xảy ra ngay lập tức, nhưng sự suy giảm của nó dường như là điều không thể tránh khỏi. Giống như séc hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong các giao dịch, thẻ nhựa (hoặc kim loại) cũng có thể trở thành một phần của quá khứ trong những thập kỷ tới.