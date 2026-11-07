'The Odyssey' có giúp Christopher Nolan chinh phục tượng vàng Oscar lần nữa?

The Odyssey xuất hiện vào một thời điểm đặc biệt thuận lợi đối với Christopher Nolan.

'Thiên thời, địa lợi' đang gọi tên The Odyssey

Sau Oppenheimer, tác phẩm mang về cho anh tượng vàng Oscar Đạo diễn xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp cùng chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất, Christopher Nolan bước vào chiến dịch giải thưởng mới với vị thế chưa từng có trong mắt Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Trước đó, anh đã có nhiều thập kỷ được xem là một trong những nhà làm phim nổi bật nhất Hollywood nhưng không ít lần lỡ hẹn với các giải thưởng lớn.

Chỉ ít năm sau thành công của Oppenheimer, Christopher Nolan tiếp tục tạo ra một tác phẩm để đời với The Odyssey Ảnh: Reuters

Nếu có một đạo diễn đủ khả năng thuyết phục các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ rằng một bộ sử thi dài 3 giờ dựa trên thần thoại cổ đại xứng đáng cạnh tranh Phim hay nhất, đó có lẽ là Christopher Nolan. Chính anh từng biến một bộ phim nặng về đối thoại, xoay quanh quá trình chế tạo bom nguyên tử thành hiện tượng toàn cầu.

Xét trên phương diện kỹ thuật và nghệ thuật, The Odyssey sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với thị hiếu của Oscar. Christopher Nolan, người nhiều năm bảo vệ trải nghiệm điện ảnh trên màn ảnh rộng, đưa một trong những câu chuyện nền tảng của văn học phương Tây lên màn ảnh với quy mô hoành tráng. Đây còn có thể là một trong những kịch bản ấn tượng nhất của Christopher Nolan kể từ The Prestige năm 2006, khi đạo diễn thực hiện nhiều thay đổi đáng chú ý và gợi mở so với nguyên tác.

Một yếu tố khác khiến chiến dịch Oscar của Christopher Nolan trở nên đáng chú ý là vị trí hiện tại của anh trong Hiệp hội Đạo diễn Mỹ, DGA. Christopher Nolan đảm nhận chức Chủ tịch DGA từ tháng 9.2025. Trước đó, anh đã giành giải Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc của hiệp hội với Oppenheimer vào năm 2024, cùng mùa giải mà anh chiến thắng Oscar Đạo diễn xuất sắc. Giải thưởng DGA từ lâu được xem là một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất để dự đoán Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và gián tiếp là Phim hay nhất. Christopher Nolan hiện không chỉ là một trong những chủ tịch nổi tiếng nhất lịch sử DGA mà còn giữ chức vụ này đúng vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

The Odyssey đứng trước cơ hội phá kỷ lục Oscar

Một trong những câu hỏi lớn nhất xoay quanh The Odyssey là liệu bộ phim có đủ sức cân bằng hoặc vượt kỷ lục 16 đề cử Oscar mà Sinners của Ryan Coogler thiết lập ở mùa giải trước hay không. The Odyssey được đánh giá có khả năng cạnh tranh ở gần như toàn bộ các hạng mục kỹ thuật.

The Odyssey được đánh giá có khả năng cạnh tranh ở hàng loạt hạng mục kỹ thuật, từ hình ảnh, âm thanh cho tới thiết kế sản xuất và tuyển vai Ảnh: Chụp màn hình phim The Odyssey

Đáng chú ý, đây còn là lần đầu một bộ phim của Christopher Nolan có ca khúc gốc tham gia cuộc đua. Rapper Travis Scott, người cũng xuất hiện với một vai nhỏ trong phim, thể hiện ca khúc cuối phim mang tên When I'm Home. James Blake và Ludwig Göransson tham gia sản xuất và góp giọng, trong khi Christopher Nolan được cho là cũng tham gia viết lời.

Tính cả hạng mục tuyển vai mới được bổ sung, bộ phim có thể cạnh tranh ở 10 hạng mục trước khi tính tới diễn xuất. Nếu Christopher Nolan tiếp tục được đề cử ở ba hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc, tổng số đề cử tiềm năng có thể đạt 13. Sau đó, yếu tố quyết định sẽ nằm ở các diễn viên.

Nếu The Odyssey thực sự trở thành sử thi lớn tiếp theo của Oscar, bộ phim có thể đưa Matt Damon, một hoặc nhiều diễn viên phụ cùng Christopher Nolan tiến sâu trong mùa giải thưởng. Quan trọng hơn, tác phẩm có thể một lần nữa chứng minh rằng giữa thời đại điện ảnh hiện đại, những bộ sử thi quy mô lớn vẫn còn sức mạnh đặc biệt trong việc chinh phục khán giả.