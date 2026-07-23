Elon Musk tuyên bố dùng AI làm phim 'The Odyssey' để thách thức Christopher Nolan

Theo Variety, Elon Musk khẳng định phiên bản AI này sẽ đạt độ "chính xác về mặt lịch sử" và bám sát tinh thần nghệ thuật nguyên tác của thi sĩ Homer.

Elon Musk tạo ra phiên bản The Odyssey của riêng mình

Động thái trên được đưa ra ngay sau khi bom tấn điện ảnh The Odyssey do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện liên tục gặt hái thành công rực rỡ và xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé toàn cầu. Tuyên bố của Elon Musk được đăng tải ngày 22.7 trên mạng xã hội X đi kèm một đoạn phim ngắn dài 3 phút do AI tạo ra, mô tả cuộc đối thoại giữa nhân vật Odysseus và nữ thần Calypso.

Trước khi tác phẩm của Christopher Nolan ra mắt, Elon Musk từng liên tục công kích các quyết định tuyển diễn viên của đạo diễn này. Vị tỉ phú đã châm ngòi và thổi bùng làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khi phản đối việc giao vai thần thoại Helen xứ Troy cho nữ diễn viên da màu từng đoạt giải Oscar Lupita Nyong’o. Musk cho rằng việc lựa chọn diễn viên da màu cho một nhân vật vốn được mô tả trong thần thoại Hy Lạp là không hợp lý và mang tính gượng ép. Thậm chí, ông còn cáo buộc đạo diễn Christopher Nolan thiên vị nhằm mục đích tranh giải thưởng.

Elon Musk là một trong những người công khai chỉ trích, chê bai bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan trên mạng xã hội ẢNH: REUTERS

Làn sóng chỉ trích của Elon Musk đã nhận về phản ứng gay gắt từ giới nghệ sĩ Hollywood. Nữ diễn viên Whoopi Goldberg công khai chỉ trích vị tỉ phú trên chương trình truyền hình The view, khẳng định tài năng và vẻ đẹp của Lupita Nyong’o hoàn toàn phù hợp với vai diễn, đồng thời cho rằng Musk không nên can thiệp sâu vào các sáng tạo nghệ thuật điện ảnh. Nam tài tử Alec Baldwin cũng lên tiếng bảo vệ Nyong’o trên trang cá nhân khi đăng tải hình ảnh của cô cùng những lời khen ngợi chân thành.

Bên cạnh những tranh cãi về sắc tộc, phát ngôn của Elon Musk về việc tạo ra một bộ phim "chính xác về mặt lịch sử" cũng nhận về nhiều hoài nghi từ giới chuyên môn. Tác phẩm The Odyssey của Homer là một bản trường ca sử thi ra đời cách đây gần 2.800 năm, chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại hư cấu như quái vật sáu đầu, gã khổng lồ một mắt Cyclops hay mụ phù thủy biến con người thành loài vật. Do đó, định nghĩa về tính "chính xác lịch sử" cho một tác phẩm mang đậm màu sắc thần thoại hư cấu hiện vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn. Dàn nhân vật do AI tạo ra trong đoạn clip ngắn mà Musk đăng tải hoàn toàn là người da trắng, điều này cho thấy tiêu chuẩn "chính xác" mà ông hướng tới chủ yếu liên quan đến yếu tố chủng tộc của dàn diễn viên.

Bất chấp những lời gièm pha và công kích từ Elon Musk trước ngày khởi chiếu, bộ phim The Odyssey của hãng Universal vẫn đạt thành công vang dội ngoài phòng vé. Tác phẩm đạt doanh thu mở màn ấn tượng với 264 triệu USD trên toàn cầu ngay trong cuối tuần đầu tiên công chiếu, trở thành phim có doanh thu mở màn lớn thứ ba tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2026. Đây cũng là bước khởi đầu thành công nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Christopher Nolan.

Bộ phim hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn thế giới với sự góp mặt của dàn sao hạng A như Matt Damon trong vai Odysseus, Tom Holland trong vai Telemachus và Anne Hathaway trong vai Penelope. Với đà tăng trưởng doanh thu hiện tại, bom tấn của Nolan được dự báo sẽ tiếp tục thống trị phòng vé toàn cầu trong những tuần tới, bất chấp kế hoạch thách thức từ phía công nghệ AI của Elon Musk.