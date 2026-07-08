Lý do Hollywood tránh né các bộ phim về tỉ phú công nghệ Elon Musk, Mark Zuckerberg

Theo Variety, bộ phim Artificial của đạo diễn Luca Guadagnino và nhạc sĩ Sam Altman (với sự tham gia của Andrew Garfield trong vai CEO gây tranh cãi của OpenAI), sẽ được chào bán cho các hãng phim khác. Trước đó, dự án này đã bị Amazon MGM Studios đột ngột hủy bỏ và bị hàng loạt ông lớn khác từ Netflix, Focus Features cho đến A24 đồng loạt từ chối không lý do.

Theo Page Six, Artificial không phải là "nạn nhân" duy nhất. Dự án phim tiểu sử về tỉ phú Elon Musk của đạo diễn Darren Aronofsky tại hãng A24 hiện cũng rơi vào trạng thái đóng băng vô thời hạn sau 3 năm công bố rầm rộ. Tương tự, dự án Killing Gawker của bộ đôi tài tử Ben Affleck và Matt Damon, xoay quanh Peter Thiel - một trong những nhà tài phiệt công nghệ bị giới học giả cánh tả chỉ trích dữ dội - cũng bị Netflix gạch tên khỏi danh sách phát triển một cách lặng lẽ.

Hollywood được cho là thận trọng hơn khi khai thác hình tượng các tỉ phú công nghệ ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân dẫn đến sự rút lui đồng loạt này không nằm ở chất lượng kịch bản, mà đến từ quyền lực của đồng tiền. Hollywood đang chứng kiến một thực tế phũ phàng: danh sách các hãng phim ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỉ USD với các gã khổng lồ công nghệ ngày một dài ra.

Vào tháng 11 năm ngoái, OpenAI đã ký hợp đồng dịch vụ đám mây trị giá 38 tỉ USD với Amazon Web Services, và chỉ vài tháng sau đó là một khoản đầu tư chiến lược trị giá lên tới 50 tỉ USD từ Amazon. Việc Amazon tiếp tục rót vốn sản xuất một bộ phim xây dựng hình tượng Sam Altman (CEO của OpenAI, do Andrew Garfield thủ vai) như một nhân vật phản diện rõ ràng là một hành động "tự đá vào chân mình". Để bảo vệ mối quan hệ làm ăn béo bở, Amazon đã không ngần ngại vứt bỏ bộ phim vào sọt rác, phát đi một tín hiệu cảnh báo lạnh gáy đến toàn bộ giới làm phim tại Los Angeles: Các ông trùm công nghệ giờ đây là "vùng cấm".

Theo Page Six, một đại diện môi giới ngôi sao hàng đầu tại Hollywood thẳng thắn nhận định: “Nỗi sợ hãi này y hệt như thời điểm các hãng phim Mỹ tìm mọi cách để không làm mất lòng thị trường Trung Quốc đại lục 10 năm trước. Họ sẵn sàng cắt xén phim, thay đổi kịch bản để chiều lòng các nhà kiểm duyệt nhằm bảo toàn doanh thu. Các giám đốc điều hành giữ được ghế là nhờ tối đa hóa lợi nhuận cho tập đoàn, chứ không phải bằng việc trở thành những kẻ thách thức văn hóa”. Bên cạnh áp lực tài chính, bối cảnh chính trị phân hóa sâu sắc cũng khiến các nhà phát hành đau đầu. Hãng phim nghệ thuật Mubi từng ngỏ ý muốn mua Artificial, nhưng ngay lập tức phải chùn bước trước rủi ro chính trị. Nhân vật chính diện duy nhất trong phim là nhà khoa học máy tính Ilya Sutskever (do Yura Borisov thủ vai) - một người gốc Israel. Giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị phức tạp hiện nay, việc phát hành bộ phim này có thể châm ngòi cho các làn sóng tẩy chay hàng loạt nhắm vào hãng phim.

Lối đi nào cho dòng phim thời đại?

Sony Pictures dường như là "kẻ liều lĩnh" duy nhất khi vẫn giữ lịch phát hành bộ phim The social reckoning vào tháng 10 tới. Được biên kịch bởi Aaron Sorkin và có sự tham gia của tài tử Jeremy Strong trong vai ông chủ Meta Mark Zuckerberg, bộ phim hứa hẹn sẽ bóc trần những góc tối của mạng xã hội. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng, bộ phim này là một ngoại lệ hiếm hoi nhờ đã đóng máy hoàn toàn từ trước khi làn sóng "đóng băng" vì AI càn quét Hollywood. Nó giống như một tàn tích của kỷ nguyên tự do sáng tạo cũ trước khi các bộ quy tắc ngầm được thiết lập.

Dù lý do là sự quay lưng của khán giả hay áp lực từ những tấm séc hàng chục tỉ USD, có một điều có thể nhận ra Hollywood đang mất dần sự gai góc của mình. Khi các phòng vé bị thao túng bởi các thuật toán và những cái bắt tay phe cánh, điện ảnh chính thống đang tự biến mình thành những công cụ quảng cáo, thay vì vị thế của một bộ môn nghệ thuật dám phản ánh và phản biện xã hội.