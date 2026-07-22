Vương Tổ Hiền cho phép AI khai thác hình ảnh, khán giả nổ tranh cãi

Hình ảnh do AI tạo ra dựa trên tạo hình của Vương Tổ Hiền trong phim Thiện nữ u hồn (1987) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO WEIBO NetEase Mobile Games

Từng là nữ thần màn ảnh Hoa ngữ, biểu tượng nhan sắc nổi tiếng khắp châu Á với nhiều tác phẩm ăn khách, Vương Tổ Hiền gây tiếc nuối khi sớm giải nghệ. Hiện minh tinh đã rời làng giải trí được hơn 20 năm và có cuộc sống kín tiếng ở Canada. Theo HK01, gần đây có thông tin rằng nữ diễn viên lần đầu tiên cho phép AI tái hiện hình ảnh của mình ở thời đỉnh cao (từ 20 đến 30 tuổi) để phục vụ mục đích thương mại cho một nhà phát hành game trực tuyến nổi tiếng.

Cùng với thông tin kể trên, một đoạn phim quảng bá sử dụng công nghệ AI để tái hiện hình tượng kinh điển của Vương Tổ Hiền trong bộ phim Thiện nữ u hồn đình đám một thời cũng chính thức được công bố. Đoạn video làm khán giả như gặp lại Nhiếp Tiểu Thiến trong tác phẩm, khi nhân vật mang những đường nét đặc trưng của Vương Tổ Hiền với đường nét gương mặt thanh thoát, vẻ u buồn, ma mị cùng lời thoại khơi gợi cảm giác hoài niệm.

HK01 tiết lộ ngoài đoạn phim AI kể trên, lần hợp tác này sẽ đưa vào trò chơi một nhân vật NPC kỹ thuật số được xây dựng dựa trên hình tượng của Vương Tổ Hiền, cùng với một trang phục nhân vật độc quyền mang tên "Thiện ảnh u hồn".

Nhiều khán giả cho rằng AI dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ dựng lên được hình ảnh, khó mô tả được thần thái, khí chất của "đệ nhất mỹ nhân châu Á" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO WEIBO NetEase Mobile Games

Thông tin trên lập tức gây chú ý trên mạng xã hội xứ Trung với những cuộc tranh luận sôi nổi cùng hàng loạt ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả bày tỏ thái độ ủng hộ trước việc Vương Tổ Hiền cấp phép sử dụng hình ảnh AI của mình. Họ cho rằng đối với một nghệ sĩ đã rời xa làng giải trí và lựa chọn cuộc sống kín tiếng, việc cho phép sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tiếp nối hình tượng kinh điển giúp những vai diễn, tác phẩm của cô tiếp tục gắn bó với công chúng, với người hâm mộ theo cách mới. Cùng với đó, không ít dân mạng cho rằng việc "đệ nhất mỹ nhân châu Á" cho phép AI khai thác hình ảnh của mình còn là một giải pháp dung hòa giữa giá trị thương mại và cuộc sống riêng tư.

Ở chiều ngược lại, cũng có hàng loạt ý kiến phản đối ý tưởng này. Nhiều khán giả nhận xét rằng dùng hình ảnh được tạo ra từ AI gần như khôi phục hoàn hảo diện mạo của Vương Tổ Hiền nhưng lại thiếu đi nét sinh động, biểu cảm tự nhiên cũng như nét cuốn hút toát ra từ "ngọc nữ" này. Với nhiều người hâm mộ, AI có thể mô phỏng ngoại hình nhưng không thể thực sự tái hiện phong thái, khí chất của "nữ thần" một thời. Họ không ủng hộ những sản phẩm được tạo nên một cách máy móc, vô hồn.

Trước những ý kiến trái chiều, Vương Tổ Hiền hiện chưa lên tiếng về thông tin kể trên.

Vương Tổ Hiền hiện 59 tuổi, đã rút lui khỏi làng giải trí hơn 20 năm và đang tận hưởng cuộc sống bình yên, kín tiếng ở Canada ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO DOUYIN VƯƠNG TỔ HIỀN

Chuyện người nổi tiếng cho phép AI khai thác hình ảnh gây chú ý thời gian qua, trước Vương Tổ Hiền, dân tình từng tranh luận khi tài tử Ngô Khải Hoa tiết lộ mình đã chuyển nhượng quyền sử dụng hình ảnh cá nhân để cho đơn vị làm phim AI.

Tài tử phim Ỷ thiên đồ long ký chia sẻ hồi tháng 6.2026: "Họ dùng hình ảnh của tôi khi mới 20 tuổi để làm một bộ phim. Tôi chẳng cần trực tiếp quay, xem xong tôi cũng rất hài lòng, lại còn được sống lại cảm giác làm nam chính một lần nữa".

Ngô Khải Hoa cũng cho biết khoản tiền mình nhận lại khá ổn và nghệ sĩ không lo ngại sự phát triển của AI sẽ cướp mất cơ hội của diễn viên. Tài tử nhìn nhận đây chỉ là một cách thử nghiệm mới để bắt kịp xu hướng của thời đại.