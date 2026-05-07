'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' độc thân, sống ung dung tự tại ở tuổi U.60

Mới đây, Vương Tổ Hiền gây chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc bình dị đời thường lên mạng xã hội. Trước ống kính, mỹ nhân phim Thiện nữ u hồn gây ấn tượng với mặt bầu bĩnh, làn da căng mịn, mái tóc đen dài, thần thái nhẹ nhàng, vô ưu. "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" một thời lúc ngồi thư thái trên bãi cát, khi đứng hít thở gió biển, nằm dài trên thảm cỏ xanh hay nô đùa cùng cún cưng… "Giữa con người với con người, đôi khi không cần lời nói. Mùi vị của gió biển thoảng qua, cảm giác dùng tay vuốt ve cát, tất cả đều là cuộc đối thoại với thế giới. Tôi thích những khoảnh khắc yên bình như thế", minh tinh Hoa ngữ chia sẻ.

Bài đăng mới của Vương Tổ Hiền thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng xứ Trung. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước cuộc sống bình yên của nữ diễn viên phim Thanh xà sau nhiều năm giải nghệ, số khác trầm trồ trước vẻ đẹp dung dị, tươi trẻ của nữ nghệ sĩ ở tuổi U.60.

Vương Tổ Hiền rời showbiz để tìm bình yên

Từ năm 2004, sau khi quay xong bộ phim Câu chuyện Thượng Hải, Vương Tổ Hiền giải nghệ, chuyển sang Canada định cư. Hơn 20 năm qua, "ngọc nữ" màn ảnh Hoa ngữ chọn cuộc sống kín tiếng, chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, tu hành tại gia. Năm ngoái, nữ diễn viên mở một cơ sở cứu ngải, hay còn gọi là liệu pháp ngải, hơ ngải (Moxibustion) tại Canada. Vài tháng qua, "đệ nhất mỹ nhân châu Á" mở tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng đăng bài chia sẻ về cuộc sống đời thường ở nước ngoài.

Nói về quyết định rời showbiz khi sự nghiệp vẫn đang nở rộ, Vương Tổ Hiền từng chia sẻ rằng năm xưa mình "thuận theo tự nhiên" mà gia nhập làng giải trí. Tuy nhiên, thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp ngủ rất ít, ăn uống thất thường, sinh hoạt hỗn loạn vì lịch trình ngày đêm đảo lộn. Cuối cùng, mỹ nhân 6X quyết định giải nghệ. "Rút lui khi đang ở đỉnh cao, tôi cảm thấy đó là trạng thái tốt nhất để rời đi, để lại cho mọi người một nỗi nhớ nhung trọn vẹn và những ký ức đẹp là đủ rồi", sao phim Thần bài tâm sự.

Vương Tổ Hiền cũng chia sẻ rằng trước đây cô từng không biết bản thân thật sự là ai nên có giai đoạn mắc chứng trầm cảm. Sau này khi tiếp xúc với Phật giáo, cô đã mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.

Hồi đầu năm nay, trong dịp sinh nhật thứ 59, Vương Tổ Hiền hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống riêng sau thời gian dài ở ẩn. "Những năm qua, cuộc sống của tôi trôi qua thật sự bình yên và trọn vẹn. Tôi vẫn luôn tìm kiếm nhịp sống thuộc về riêng mình: điều hành một tiệm cứu ngải nhỏ, giúp những người hữu duyên cảm nhận được sự ấm áp, cùng mọi người tìm thấy sự bình yên trong nội tâm giữa hương thảo mộc đang cháy. Những lúc khác tôi sẽ ở bên chú chó nhỏ của mình, chăm hoa, đi dạo. Thời gian khiến tôi càng tin rằng điều quý giá nhất chính là hiện tại", nữ diễn viên bộc bạch.

Vương Tổ Hiền chia sẻ mình không xuất hiện trên mạng xã hội với tư cách diễn viên mà là một người chia sẻ cuộc sống. "Tôi muốn chia sẻ với các bạn những góc phố mình từng đi qua, những điều nhỏ bé thường ngày khi đi làm, hoặc những mẹo nhỏ giúp bản thân ổn định lại khi cảm xúc lên xuống… Cuộc sống không chỉ có những khoảnh khắc hào nhoáng, chính những phút giây bình thường, vụn vặt, thậm chí có phần 'phiền lòng', mới tạo nên con người chân thật của tôi", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Bước sang tuổi 59, Vương Tổ Hiền vẫn thoải mái với cuộc sống độc thân. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng sang tuổi mới, cô vẫn hy vọng bản thân có thể luôn giữ được tâm bình thản, giữ được tình yêu và lòng biết ơn với cuộc sống đồng thời không ngừng học cách yêu chính mình.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí từ thập niên 1980 rồi nhanh chóng thành danh tại thị trường Hồng Kông. Thời hoàng kim của điện ảnh Hương Cảng, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách: Thiện nữ u hồn (đóng cùng Trương Quốc Vinh), Thanh xà (đóng với Trương Mạn Ngọc), Âm dương pháp vương (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Hồng Kim Bảo), Tiếu ngạo giang hồ: Phong vân tái khởi (đóng cùng Lâm Thanh Hà), Thần bài (đóng cùng Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa)…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Vương Tổ Hiền còn là một tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng là nữ thần trong mộng của hàng triệu khán giả, được nhắc đến với những danh xưng mỹ miều thậm chí được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á". Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ sống kín tiếng, không nhắc đến chuyện tình cảm. Có thông tin rằng cô hiện sống độc thân, bầu bạn với thú cưng sau những tổn thương tình cảm trong quá khứ. Theo HK01, minh tinh từng chia sẻ: "Tôi không nhất thiết phải kết hôn. Tôi chỉ mong được sống một đời bình lặng và giản dị".