Sao phim ‘Thần điêu đại hiệp’ sau biến cố thất nghiệp, trầm cảm

Theo On.cc hôm 27.3, Trần Khải Thái đang ghi hình cho một chương trình sức khỏe với vai trò là người dẫn dắt. Địa điểm ghi hình ở khu Hang Hau (Hồng Kông) vốn có nhiều kỷ niệm với sao phim Thần điêu đại hiệp. Ông cho biết sau nhiều năm trở lại dẫn gameshow cộng với việc chương trình được quay tại trường quay của đài ATV năm xưa và gặp lại nhiều gương mặt cũ khiến bản thân thấy rất thân thuộc.

Nam diễn viên kỳ cựu cũng chia sẻ hiện sức khỏe của ông đã hồi phục khoảng 70 - 80% sau thời gian dài chống chọi với chứng trầm cảm, rối loạn lo âu. Cân nặng của ông cũng dần ổn định, không còn lên xuống thất thường như xưa. Nghệ sĩ 62 tuổi vừa giảm từ hơn 97kg xuống còn khoảng 81kg, không chênh lệch quá nhiều so với thời kỳ phong độ nhất.

Trần Khải Thái chia sẻ khi sức khỏe dần phục hồi thì công việc cũng liên tiếp tìm đến ông. Ngoài vai trò dẫn chương trình kể trên, ông còn được ViuTV liên hệ thậm chí nhận được lời mời tham gia web-drama từ Trung Quốc đại lục. Tài tử vui vẻ chia sẻ rằng mọi thứ như sắp đặt sẵn cho mình. Khi được hỏi liệu sức khỏe có đảm bảo với lịch trình làm việc bận rộn sắp tới không, diễn viên phim Hồ sơ trinh sát bộc bạch: "Tôi có thể đáp ứng vì khối lượng công việc không dày đặc như ở đài truyền hình trước đây. Hiện việc dẫn chương trình thì ổn với tôi còn đóng phim thì tạm thời có thể tôi vẫn chưa nhận được".

Hiện nghệ sĩ 6X tích cực, phấn chấn hơn vì sức khỏe chuyển biến tích cực đồng thời có thể tiếp tục làm công việc yêu thích. Ông biết ơn vợ vì luôn kề vai sát cánh cùng mình vượt qua khoảng thời gian tăm tối nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, "Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh" tiết lộ thời kỳ dịch Coivd-19 bùng phát, ông gần như chạm đáy khi không có việc làm trong thời gian dài. Cùng với đó, chứng mất ngủ dai dẳng của tài tử trở lại, cộng với những căng thẳng, áp lực khác nhau khiến căn bệnh trầm cảm trở nên trầm trọng hơn. Tinh thần của nam diễn viên kiệt quệ và đáng báo động đến mức có giai đoạn vợ ông phải nghỉ hẳn ở nhà, túc trực 24/24. Trong lúc tồi tệ nhất, ông từng nghĩ đến cái chết. Sao phim Đại náo Quảng Xương Long đã thử nhiều phương pháp điều trị, hiện dần cải thiện sức khỏe, giờ có thể ngủ yên giấc mà không bị phụ thuộc vào thuốc.

Trần Khải Thái sinh năm 1964 tại Hồng Kông, từng theo học ngành kinh tế ở Canada sau đó làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Năm 1990, ông có cơ duyên gia nhập TVB, dẫn dắt một số chương trình của nhà đài rồi thử sức với vai trò diễn xuất. Nghệ sĩ gây chú ý với các bộ phim: Hồ sơ trinh sát, Anh hùng quý tính, Địa ngục thiên sứ, Huynh đệ song hành, Đại náo Quảng Xương Long, Lệnh truy nã…

Đặc biệt, ông được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Doãn Chí Bình trong phim Thần điêu đại hiệp (1995) đóng cùng Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng. Phiên bản của Trần Khải Thái gây ấn tượng mạnh, được đánh giá là "Doãn Chí Bình đáng ghét nhất màn ảnh".

Năm 1998, Trần Khải Thái rời TVB và được ATV chiêu mộ với mức thù lao hấp dẫn. Tài tử gây tiếng vang với vai trò dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú phiên bản Hồng Kông. Ngoài ra, ông cũng tham gia hàng loạt tác phẩm: Khử tà diệt ma, Tung hoành tứ hải, Thế kỷ chi chiến, Nam hải thập tam lang...

Trần Khải Thái sống kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ về đời tư. Ông kết hôn với một giáo viên dạy piano tên Trần Ý Hằng vào năm 1998. Họ chung sống hạnh phúc gần 30 năm qua dù không có con cái.