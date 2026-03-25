Trịnh Thiếu Thu hiếm hoi lên tiếng sau 3 năm 'biến mất'

Những năm gần đây, Trịnh Thiếu Thu rời xa làng giải trí Hồng Kông, lui về với cuộc sống riêng tư, không cập nhật hình ảnh, thông tin với thế giới bên ngoài. Theo HK01, ngôi sao kỳ cựu này càng sống kín tiếng, thu mình sau biến cố mất con gái hồi 2023. Nhiều thông tin tiết lộ cú sốc này đã ảnh hưởng nặng nề đến ông, khiến nghệ sĩ 79 tuổi không còn muốn lộ diện trước công chúng. Cũng vì thế mà nhiều người hâm mộ lâu năm của sao phim Thư kiếm ân cừu lục hoang mang, lo lắng không rõ cuộc sống của ông giờ ra sao.

Trang tin Hồng Kông tiết lộ hôm 24.3, nhân dịp sinh nhật âm lịch của Trịnh Thiếu Thu, ông hiếm hoi đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, tiết lộ cuộc sống hiện tại, phần nào trấn an người hâm mộ. Trong bài viết ký tên "Thu Ca", ngôi sao U.80 bày tỏ lòng cảm kích, biết ơn sâu sắc khi nhiều khán giả quan tâm, lo lắng cho mình. Nam ca sĩ - diễn viên gạo cội chia sẻ: "Tôi đã nhận được những lời chúc phúc, quan tâm hỏi han của mọi người. Trong quãng thời gian nghỉ hưu này, nhịp sống của tôi chậm lại, tôi vẫn duy trì thói quen tập thể dục và làm những điều mình yêu thích. Tôi vốn không thích giao thiệp xã giao nên mọi người ít thấy tôi xuất hiện. Nhưng cũng đừng lo lắng".

Tài tử phim Ỷ thiên đồ long ký nhắn nhủ thêm: "Nửa năm qua, thế giới và Hồng Kông đều xảy ra nhiều chuyện không may. Hy vọng mọi người sống vui vẻ, khỏe mạnh và thế giới được hòa bình".

Tài tử gạo cội trong một bộ phim hồi 2019 ẢNH: VIUTV

Theo HK01, những năm gần đây Trịnh Thiếu Thu chọn ở ẩn, nhiều bạn bè trong giới cũng khó liên lạc, nắm thông tin mới về ông. Lần gần đây nhất nam ca sĩ xứ cảng thơm xuất hiện tại sự kiện công khai là vào tháng 6.2022, khi ông tham dự buổi hòa nhạc của con gái thứ hai - Trịnh Hân Nghi (Joyce) để ủng hộ cô. Đến đầu năm 2023, ông chỉ được bắt gặp tại sân bay trong một bức ảnh tình cờ chụp với Uông Minh Thuyên. Tháng 10.2023, con gái lớn của nghệ sĩ là Trịnh An Nghi tự tử tại Mỹ, chấm dứt cuộc đời ở tuổi 55. Đây là một cú sốc lớn với Trịnh Thiếu Thu, nhất là khi hai cha con sống xa nhau nhiều năm và ông thậm chí không thể gặp mặt con lần cuối. Tài tử day dứt, áy náy vì không còn cơ hội hàn gắn mối quan hệ cha con. Vợ của ông là Quan Tinh Hoa từng chia sẻ nam nghệ sĩ vô cùng suy sụp, chưa vượt qua cú sốc, ổn định tâm lý sau khi mất con.

Trịnh Thiếu Thu sinh năm 1947, ông là ca sĩ, diễn viên tài danh của làng giải Hồng Kông với sự nghiệp nghệ thuật kéo dài gần 60 năm. Tài tử từng hợp tác với TVB, ATV, tham gia nhiều dự án phim ảnh ở Đài Loan, đại lục. Ông được nhiều thế hệ khán giả yêu thích qua hàng loạt bộ phim: Thư kiếm ân cừu lục (bản 1976), Lục Tiểu Phụng chi quyết chiến tiền hậu, Ỷ thiên đồ long ký (bản 1978), Sở Lưu Hương, Hoàng đế lưu manh, Phú quý vinh hoa, Đại thời đại, Tiếu khán phong vân, Tân bến Thượng Hải, Hán Sở kiêu hùng… Bên cạnh đó, ông còn sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ, giành nhiều giải thưởng danh giá.

Trịnh Thiếu Thu nổi tiếng là ngôi sao đa tài, đa tình bậc nhất làng giải trí Hồng Kông ẢNH: HK01

Hình tượng đại hiệp trượng nghĩa, hào hoa của Trịnh Thiếu Thu trong nhiều bộ phim kiếm hiệp khiến ông trở thành hình mẫu được nhiều khán giả nữ yêu thích. Nghệ sĩ cũng là ngôi sao đào hoa bậc nhất làng giải trí xứ cảng thơm với nhiều cuộc tình tốn giấy mực. Thập niên 1960, ông hẹn hò Lư Tuệ Như, có một con gái chung là Trịnh An Nghi nhưng hai người "đường ai nấy đi" khi con gái chưa đầy tuổi. Lư Tuệ Như một mình nuôi con, Trịnh Thiếu Thu cấp dưỡng cho con đến tuổi trưởng thành.

Ông còn trải qua cuộc hôn nhân 2 năm (từ 1985 đến 1987) với minh tinh Thẩm Điện Hà và có con gái thứ hai là ca sĩ - diễn viên Trịnh Hân Nghi. Năm 1989, Trịnh Thiếu Thu tái hôn với Quan Tinh Hoa, có hai con gái. Sau nhiều cuộc tình và thăng trầm trên con đường hôn nhân, ông thừa nhận mình coi trọng gia đình hơn cả.