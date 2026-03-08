'Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh' trầm cảm nặng, từng muốn tự tử

Giai đoạn tăm tối của 'Doãn Chí Bình' Trần Khải Thái

Trần Khải Thái kể hành trình chống chọi với trầm cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01 hôm 7.3, xuất hiện trong chương trình trò chuyện của MC kỳ cựu Uông Mạn Linh, Trần Khải Thái hiếm hoi tâm sự về biến cố đời tư. Doãn Chí Bình của Thần điêu đại hiệp (1995) chia sẻ: "Hơn 10 năm qua, công việc chính của tôi đều ở đại lục. Trong những năm dịch bệnh Covid-19, tôi không thể sang đó làm việc, chỉ ở nhà và điều đó đã khiến tôi chạm đáy cuộc đời".

Trần Khải Thái tiết lộ ông bị trầm cảm, mất ngủ từ nhiều năm nay. Mẹ và anh em của nam nghệ sĩ cũng từng mắc trầm cảm, nhưng trước đây ông luôn nghĩ mình sẽ không mắc bệnh và cho rằng bản thân rất khỏe mạnh. Về sau, ông bị mất ngủ, trầm cảm từ lúc nào không hay. Tình trạng càng tệ hơn trong mùa dịch, khi nghệ sĩ chịu áp lực lớn vì không có việc làm ở cả Hồng Kông lẫn đại lục. Tài tử sợ đi khám bác sĩ vì lo nhiễm bệnh và phải đi cách ly từ đó khiến sức khỏe ngày một trượt dốc.

Nam diễn viên thừa nhận quãng thời gian mắc kẹt trong căn bệnh trầm cảm là giai đoạn đau khổ nhất trong đời ông ẢNH: HK01

Chỉ sau nửa năm, sức khỏe của Trần Khải Thái xấu đi rất nhiều. "Tôi cảm thấy tâm trạng sa sút, trầm cảm, hoảng loạn. Có một ngày tôi gọi điện cho vợ và nói rằng mình không chịu nổi nữa, quá đau khổ, bảo cô ấy phải về nhà ngay". Vợ nam diễn viên lập tức gác lại công việc để kề cận chăm sóc ông 24/24. "Đó thật sự là trải nghiệm khó quên. Lúc đó cô ấy cũng rất khổ sở vì không thể ra ngoài. Buổi sáng bà xã chỉ đi mua đồ ăn rồi về nhà ngay để ở cạnh tôi. Ngay cả khi đi tắm cũng không dám ở trong đó quá lâu. Chỉ cần cô ấy ở bên, tôi mới cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn", ông nhớ lại. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm, Trần Khải Thái quyết định đi khám bác sĩ tâm thần, bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Chạm đáy và nỗ lực vượt qua trầm cảm

Sao phim Đại náo Quảng Xương Long cho biết thời điểm bệnh nặng nhất, ông giảm hơn chục kg sau đó vì tác dụng phụ của thuốc, cân nặng có lúc vượt quá 95 kg. Nam diễn viên 61 tuổi kể cách đây khoảng 1 năm mình vẫn phụ thuộc vào thuốc, mỗi tối phải uống 6 - 7 viên, sáng uống thêm 2 - 3 viên thì mới bớt hoảng loạn và ngủ được. Tài tử từng đổi bác sĩ, thử các liệu pháp thay thế nhưng không hiệu quả. Về sau, ông thực hiện một số liệu trình thải độc và bắt đầu giảm dần thuốc từ khoảng nửa năm trước. Hiện tại diễn viên chỉ cần dùng thực phẩm bổ sung cũng có thể yên giấc.

Tài tử biết ơn vợ vì đã đồng hành, chăm sóc mình trong cuộc chiến với bệnh trầm cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, nghệ sĩ tâm sự rằng trong lúc tuyệt vọng nhất, ông từng có ý nghĩ tự tử. "Lúc đó tôi sống ở tầng 20, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại tự mình quay vào", ông nói. Sao phim Hồ sơ trinh sát thừa nhận lúc cảm thấy mình kề cận với cái chết nhất và điều khiến bản thân không nỡ nhất chính là vợ. Nam diễn viên thấy may mắn vì sức khỏe đã chuyển biến tích cực, biết ơn khi có sự chăm sóc tận tình, chu đáo từ bạn đời. "Ít nhất tôi đã vượt qua được lần này. Bây giờ tôi biết phải đối mặt với nó như thế nào. Nhìn lại, đó là cả một quá trình gian nan", ông bộc bạch.

Trần Khải Thái chia sẻ giờ đây mình đã lấy lại phần nào sức khỏe, nhưng vẫn còn khoảng 40% cần cải thiện. Ông nhắn nhủ những ai phải đối mặt với trầm cảm rằng đừng sợ hãi mà mạnh mẽ vượt qua bởi con đường hồi phục thực sự rất gian khó.

Trần Khải Thái gây ấn tượng mạnh với vai Doãn Chí Bình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trần Khải Thái sinh năm 1964 tại Hồng Kông, từng theo học ngành kinh tế ở Canada sau đó làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Năm 1990, ông có cơ duyên gia nhập TVB, dẫn dắt một số chương trình của nhà đài rồi thử sức với vai trò diễn xuất. Nghệ sĩ gây chú ý với các bộ phim: Hồ sơ trinh sát, Anh hùng quý tính, Địa ngục thiên sứ, Huynh đệ song hành, Đại náo Quảng Xương Long, Lệnh truy nã…

Đặc biệt, ông được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Doãn Chí Bình trong phim Thần điêu đại hiệp (1995) đóng cùng Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng. Phiên bản của Trần Khải Thái gây ấn tượng mạnh, được đánh giá là "Doãn Chí Bình đáng ghét nhất màn ảnh".

Tài tử dẫn Ai là triệu phú phiên bản Hồng Kông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 1998, Trần Khải Thái rời nhà đài lớn nhất xứ Cảng thơm và được ATV chiêu mộ với mức thù lao hấp dẫn. Ngôi sao 6X gây tiếng vang với vai trò dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú phiên bản Hồng Kông. Ngoài ra, ông cũng tham gia hàng loạt tác phẩm: Khử tà diệt ma, Tung hoành tứ hải, Thế kỷ chi chiến, Nam hải thập tam lang... Những năm đầu 2000, tài tử là một trong những trụ cột của ATV.

Trần Khải Thái sống kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ về đời tư. Ông kết hôn với một giáo viên dạy piano tên Trần Ý Hằng vào năm 1998. Họ chung sống hạnh phúc gần 30 năm qua dù không có con cái.