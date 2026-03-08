Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh' trầm cảm nặng, từng muốn tự tử

Thanh Chi
Thanh Chi
08/03/2026 13:56 GMT+7

'Doãn Chí Bình' Trần Khải Thái vừa trải lòng về giai đoạn đen tối trong đời: trầm cảm nặng, từng có ý nghĩ tự tử. Tài tử may mắn có vợ đồng hành, tận tình chăm sóc và dần cải thiện sức khỏe ở tuổi ngoài 60.

Giai đoạn tăm tối của 'Doãn Chí Bình' Trần Khải Thái

'Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh' trầm cảm nặng, từng muốn tự tử - Ảnh 1.

Trần Khải Thái kể hành trình chống chọi với trầm cảm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01 hôm 7.3, xuất hiện trong chương trình trò chuyện của MC kỳ cựu Uông Mạn Linh, Trần Khải Thái hiếm hoi tâm sự về biến cố đời tư. Doãn Chí Bình của Thần điêu đại hiệp (1995) chia sẻ: "Hơn 10 năm qua, công việc chính của tôi đều ở đại lục. Trong những năm dịch bệnh Covid-19, tôi không thể sang đó làm việc, chỉ ở nhà và điều đó đã khiến tôi chạm đáy cuộc đời".

Trần Khải Thái tiết lộ ông bị trầm cảm, mất ngủ từ nhiều năm nay. Mẹ và anh em của nam nghệ sĩ cũng từng mắc trầm cảm, nhưng trước đây ông luôn nghĩ mình sẽ không mắc bệnh và cho rằng bản thân rất khỏe mạnh. Về sau, ông bị mất ngủ, trầm cảm từ lúc nào không hay. Tình trạng càng tệ hơn trong mùa dịch, khi nghệ sĩ chịu áp lực lớn vì không có việc làm ở cả Hồng Kông lẫn đại lục. Tài tử sợ đi khám bác sĩ vì lo nhiễm bệnh và phải đi cách ly từ đó khiến sức khỏe ngày một trượt dốc.

'Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh' trầm cảm nặng, từng muốn tự tử - Ảnh 2.

Nam diễn viên thừa nhận quãng thời gian mắc kẹt trong căn bệnh trầm cảm là giai đoạn đau khổ nhất trong đời ông

ẢNH: HK01

Chỉ sau nửa năm, sức khỏe của Trần Khải Thái xấu đi rất nhiều. "Tôi cảm thấy tâm trạng sa sút, trầm cảm, hoảng loạn. Có một ngày tôi gọi điện cho vợ và nói rằng mình không chịu nổi nữa, quá đau khổ, bảo cô ấy phải về nhà ngay". Vợ nam diễn viên lập tức gác lại công việc để kề cận chăm sóc ông 24/24. "Đó thật sự là trải nghiệm khó quên. Lúc đó cô ấy cũng rất khổ sở vì không thể ra ngoài. Buổi sáng bà xã chỉ đi mua đồ ăn rồi về nhà ngay để ở cạnh tôi. Ngay cả khi đi tắm cũng không dám ở trong đó quá lâu. Chỉ cần cô ấy ở bên, tôi mới cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn", ông nhớ lại. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm, Trần Khải Thái quyết định đi khám bác sĩ tâm thần, bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Chạm đáy và nỗ lực vượt qua trầm cảm

Sao phim Đại náo Quảng Xương Long cho biết thời điểm bệnh nặng nhất, ông giảm hơn chục kg sau đó vì tác dụng phụ của thuốc, cân nặng có lúc vượt quá 95 kg. Nam diễn viên 61 tuổi kể cách đây khoảng 1 năm mình vẫn phụ thuộc vào thuốc, mỗi tối phải uống 6 - 7 viên, sáng uống thêm 2 - 3 viên thì mới bớt hoảng loạn và ngủ được. Tài tử từng đổi bác sĩ, thử các liệu pháp thay thế nhưng không hiệu quả. Về sau, ông thực hiện một số liệu trình thải độc và bắt đầu giảm dần thuốc từ khoảng nửa năm trước. Hiện tại diễn viên chỉ cần dùng thực phẩm bổ sung cũng có thể yên giấc.

'Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh' trầm cảm nặng, từng muốn tự tử - Ảnh 3.

Tài tử biết ơn vợ vì đã đồng hành, chăm sóc mình trong cuộc chiến với bệnh trầm cảm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, nghệ sĩ tâm sự rằng trong lúc tuyệt vọng nhất, ông từng có ý nghĩ tự tử. "Lúc đó tôi sống ở tầng 20, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại tự mình quay vào", ông nói. Sao phim Hồ sơ trinh sát thừa nhận lúc cảm thấy mình kề cận với cái chết nhất và điều khiến bản thân không nỡ nhất chính là vợ. Nam diễn viên thấy may mắn vì sức khỏe đã chuyển biến tích cực, biết ơn khi có sự chăm sóc tận tình, chu đáo từ bạn đời. "Ít nhất tôi đã vượt qua được lần này. Bây giờ tôi biết phải đối mặt với nó như thế nào. Nhìn lại, đó là cả một quá trình gian nan", ông bộc bạch.

Trần Khải Thái chia sẻ giờ đây mình đã lấy lại phần nào sức khỏe, nhưng vẫn còn khoảng 40% cần cải thiện. Ông nhắn nhủ những ai phải đối mặt với trầm cảm rằng đừng sợ hãi mà mạnh mẽ vượt qua bởi con đường hồi phục thực sự rất gian khó.

'Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh' trầm cảm nặng, từng muốn tự tử - Ảnh 4.

Trần Khải Thái gây ấn tượng mạnh với vai Doãn Chí Bình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trần Khải Thái sinh năm 1964 tại Hồng Kông, từng theo học ngành kinh tế ở Canada sau đó làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Năm 1990, ông có cơ duyên gia nhập TVB, dẫn dắt một số chương trình của nhà đài rồi thử sức với vai trò diễn xuất. Nghệ sĩ gây chú ý với các bộ phim: Hồ sơ trinh sát, Anh hùng quý tính, Địa ngục thiên sứ, Huynh đệ song hành, Đại náo Quảng Xương Long, Lệnh truy nã…

Đặc biệt, ông được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Doãn Chí Bình trong phim Thần điêu đại hiệp (1995) đóng cùng Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng. Phiên bản của Trần Khải Thái gây ấn tượng mạnh, được đánh giá là "Doãn Chí Bình đáng ghét nhất màn ảnh".

'Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh' trầm cảm nặng, từng muốn tự tử - Ảnh 5.

Tài tử dẫn Ai là triệu phú phiên bản Hồng Kông

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 1998, Trần Khải Thái rời nhà đài lớn nhất xứ Cảng thơm và được ATV chiêu mộ với mức thù lao hấp dẫn. Ngôi sao 6X gây tiếng vang với vai trò dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú phiên bản Hồng Kông. Ngoài ra, ông cũng tham gia hàng loạt tác phẩm: Khử tà diệt ma, Tung hoành tứ hải, Thế kỷ chi chiến, Nam hải thập tam lang... Những năm đầu 2000, tài tử là một trong những trụ cột của ATV.

Trần Khải Thái sống kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ về đời tư. Ông kết hôn với một giáo viên dạy piano tên Trần Ý Hằng vào năm 1998. Họ chung sống hạnh phúc gần 30 năm qua dù không có con cái.

Tin liên quan

Cuộc sống kín tiếng của ‘Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh’

Cuộc sống kín tiếng của ‘Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh’

Trần Khải Thái từng bị 'ghét cay ghét đắng' khi đóng vai Doãn Chí Bình trong Thần điêu đại hiệp (1995). Ở tuổi 58, nam diễn viên sống giản dị, kín tiếng bên người bạn đời đã gắn bó 24 năm.

Khám phá thêm chủ đề

Doãn Chí Bình Trần Khải Thái sao Hồng Kông trầm cảm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận