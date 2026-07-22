'The Odyssey' sẽ trở thành kiệt tác thành công nhất của Christopher Nolan?

Trước khi công chiếu, The Odyssey từng khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng thành công. Bộ phim dài gần 3 tiếng, được xếp hạng R và chuyển thể từ thiên sử thi Hy Lạp hơn 2.700 năm tuổi, đồng thời vướng không ít tranh cãi trong giai đoạn quảng bá. Tuy nhiên, mọi hoài nghi nhanh chóng bị xóa bỏ khi phim trở thành tác phẩm người đóng có doanh thu mở màn cao nhất năm 2026.

Khởi đầu đầy ấn tượng của 'The Odyssey'

The Odyssey thu về 123,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và đạt 263,7 triệu USD trên toàn cầu ngay trong tuần đầu công chiếu, đánh dấu màn ra mắt quốc tế có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan.

The Odyssey được chuyển thể từ thiên sử thi Hy Lạp nổi tiếng của Homer, kể về hành trình đầy thử thách của Odysseus trên đường trở về quê hương Ithaca sau cuộc chiến thành Troy Ảnh: Chụp màn hình phim The Odyssey

Theo khảo sát của PostTrak, khoảng một nửa khán giả đến rạp xem phim ở độ tuổi từ 18 đến 34. Đáng chú ý, phần lớn người xem cho biết chính tên tuổi của Christopher Nolan là lý do lớn nhất khiến họ quyết định mua vé, bên cạnh dàn diễn viên đình đám như Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya hay Charlize Theron.

Richard Gelfond, Giám đốc điều hành IMAX, nhận định kết quả của The Odyssey đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Ông cho biết lượng vé đặt trước cho tuần chiếu thứ hai vẫn ở mức rất cao, cho thấy bộ phim còn nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

Sức hút quá lớn của The Odyssey cũng khiến các hãng phim khác gần như tránh đối đầu trực tiếp. Cuối tháng 7, không có bộ phim phát hành rộng rãi nào được lên lịch giữa The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day của Sony, dự kiến ra mắt ngày 31.7.

Theo Shawn Robbins, Giám đốc phân tích của nền tảng bán vé Fandango và nhà sáng lập Box Office Theory, nhiều rạp tại Mỹ đã gần kín chỗ cho các suất chiếu trong tuần thứ hai, thứ ba, thậm chí tuần thứ tư. "Điều đó cho thấy The Odyssey sẽ còn trụ rạp rất lâu, giống như Oppenheimer", ông nhận định.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, bộ phim còn tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội với hàng loạt video phân tích nội dung, cách kể chuyện và kỹ thuật làm phim của Christopher Nolan. The Odyssey cũng trở thành tác phẩm đạt 1 triệu lượt đánh dấu "đã xem" trên Letterboxd nhanh nhất lịch sử, chỉ sau 6 ngày, vượt xa thành tích trước đó của Barbie.

The Odyssey được kỳ vọng sẽ mang về tượng vàng Oscar tiếp theo cho Christopher Nolan Ảnh: Reuters

Theo Shawn Robbins, Christopher Nolan đã xây dựng được cộng đồng người hâm mộ trung thành qua nhiều tác phẩm như The Dark Knight, Inception và Interstellar. Đặc biệt, các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội liên tục phân tích kịch bản, ngôn ngữ điện ảnh, âm nhạc và hình ảnh trong phim của ông, góp phần đưa tên tuổi Christopher Nolan đến gần hơn với thế hệ gen Z.

IMAX góp phần tạo nên cơn sốt

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của The Odyssey là trải nghiệm IMAX. Đây là bộ phim truyện đầu tiên được quay hoàn toàn bằng hệ thống máy quay IMAX. Tác phẩm hiện nhận điểm A từ CinemaScore và đạt 94% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, ngang bằng mức cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan.

Doanh thu từ các phòng chiếu IMAX đạt 51,8 triệu USD trên toàn cầu, chiếm khoảng 23% tổng doanh thu mở màn của bộ phim. Đặc biệt, các suất chiếu định dạng IMAX 70mm tại 41 rạp trên thế giới liên tục trong tình trạng kín chỗ.

Bên cạnh sức hút của Christopher Nolan, dàn diễn viên đình đám cũng góp phần tạo hiệu ứng truyền thông. Đặc biệt, Tom Holland nhận nhiều lời khen với vai Telemachus, đánh dấu một màn hóa thân mới mẻ trước khi tái xuất với hình tượng Người Nhện.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, vị đạo diễn từng nói: "Tôi luôn cố gắng để mỗi bộ phim đều để lại những chủ đề và câu hỏi còn bỏ ngỏ, không chỉ với bản thân mà cả với khán giả". Điều đó cũng phần nào lý giải vì sao mỗi tác phẩm của ông đều trở thành chủ đề được khán giả bàn luận trong thời gian dài sau khi ra mắt.