The Park Avenue đẩy mạnh thi công sau khi được tháo gỡ 'nút thắt' pháp lý

Theo kế hoạch, The Park Avenue sẽ được đẩy mạnh thi công, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn dự án vào quý 3/2027. Song song đó, dự án dự kiến ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào tháng 4.2026, đồng thời mở bán các sản phẩm mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, The Park Avenue đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng cơ bản, phần móng và tầng hầm. Ngay sau sự kiện, nhà thầu sẽ tập trung nguồn lực triển khai thi công các hạng mục tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

The Park Avenue là một trong số ít dự án còn lại của TP.HCM sở hữu vị trí đắc địa với quỹ đất ba mặt tiền, nằm trên trục giao thông huyết mạch gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, gồm đường Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành và trục kết nối vào Khu phức hợp thể thao Phú Thọ.

Dự án The Park Avenue dự kiến sẽ hoàn thiện vào quý 3/2027

Dự án gồm 2 tháp cao 32 tầng, khối đế thương mại 5 tầng và 3 tầng hầm liên thông, với tổng diện tích sàn hầm khoảng 20.000 m2. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp gần 1.000 sản phẩm bất động sản cao cấp cho thị trường.