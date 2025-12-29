The Park Avenue đẩy mạnh thi công sau khi được tháo gỡ 'nút thắt' pháp lý

Theo kế hoạch, The Park Avenue sẽ được đẩy mạnh thi công, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn dự án vào quý 3/2027. Song song đó, dự án dự kiến ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào tháng 4.2026, đồng thời mở bán các sản phẩm mới.
Tính đến thời điểm hiện tại, The Park Avenue đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng cơ bản, phần móng và tầng hầm. Ngay sau sự kiện, nhà thầu sẽ tập trung nguồn lực triển khai thi công các hạng mục tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.
The Park Avenue là một trong số ít dự án còn lại của TP.HCM sở hữu vị trí đắc địa với quỹ đất ba mặt tiền, nằm trên trục giao thông huyết mạch gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, gồm đường Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành và trục kết nối vào Khu phức hợp thể thao Phú Thọ.
Dự án gồm 2 tháp cao 32 tầng, khối đế thương mại 5 tầng và 3 tầng hầm liên thông, với tổng diện tích sàn hầm khoảng 20.000 m2. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp gần 1.000 sản phẩm bất động sản cao cấp cho thị trường.
Ông Nguyễn Lê Mỹ Hưng, Giám đốc điều hành khu vực TP.HCM, Tập đoàn Novaland cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
Trên cơ sở đó, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM đã từng bước tháo gỡ các "vướng mắc" pháp lý, tiếp tục xây dựng, bàn giao nhà và cấp sổ hồng cho cư dân, trong đó có các dự án trọng điểm của Novaland.
Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện các cam kết với khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Song song với The Park Avenue, hiện nhiều dự án khác của tập đoàn tại khu vực trung tâm TP.HCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện như Victoria Village và The Grand Manhattan.
Trong giai đoạn 2025 - 2026, Tập đoàn Novaland dự kiến sẽ bàn giao khoảng 10.500 sổ hồng cho cư dân tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Palm A1, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Golden Mansion, Lakeview City.
Đến tháng 11.2025, ba đại đô thị quy mô lớn của Novaland gồm NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và Aqua City cũng đã hoàn tất các bước pháp lý quan trọng, đồng thời tăng tốc thi công và hoàn thiện đô thị, liên tục vận hành các tiện ích mới phục vụ cư dân và du khách.
Tính riêng các dự án đang triển khai, hiện Novaland đã bàn giao khoảng hơn 6.000 sản phẩm tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside.
