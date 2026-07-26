The Reverie Boutique - Hai Tọa Độ Đắt Giá Một Trải Nghiệm Bánh Thủ Công Tinh Tuyển

Dù dừng chân tại không gian nằm bên trong khách sạn The Reverie Saigon, hay ghé thăm cửa hàng mang hơi thở của những tiệm bánh châu Âu cổ điển tại lầu 3 tòa nhà Union Square, thực khách luôn tìm thấy một điểm hẹn lý tưởng để nuông chiều vị giác và tìm kiếm những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn nghệ thuật.

Sức hút của The Reverie Boutique được khơi gợi từ sắc xanh lục bảo đặc trưng, nhưng mỗi không gian lại sở hữu những nét chấm phá riêng biệt. Tại tầng 1 của khách sạn The Reverie Saigon, The Reverie Boutique chào đón thực khách với thiết kế tầng lửng thời thượng, nơi khung cửa vòm sang trọng, họa tiết vàng đồng tinh tế và bàn đá vân cẩm thạch tạo nên một trải nghiệm thị giác sống động. Lên đến tầng 2, The Reverie Boutique mở ra trạm dừng thư thái với tầm nhìn thoáng đạt, phù hợp cho những buổi hẹn thưởng bánh và dùng bữa nhẹ nhàng.

Trong khi đó, cửa hàng tại tầng 3 của tòa nhà Union Square lại mang cảm hứng thiết kế từ những tiệm bánh cổ điển kết hợp cùng nghệ thuật khảm mosaic và trần với hiệu ứng gương sang trọng. Mỗi không gian mang mang đến những cá tính riêng biệt, nhưng đều tỉ mỉ trong từng chi tiết để thực khách thong thả thưởng thức những món bánh yêu thích, sô-cô-la ngọt ngào, kem gelato mát lạnh bên tách trà hay cà phê thơm ngát.

Điểm đặc biệt của The Reverie Boutique còn nằm ở cách mỗi không gian tôn vinh trải nghiệm ẩm thực theo một phong cách rất riêng. Bên cạnh các bộ sưu tập quà tặng tinh tuyển tại cả hai chi nhánh, cửa hàng tại tầng 3 của tòa nhà Union Square gây ấn tượng khi là điểm hẹn lý tưởng của những dòng bánh thủ công bắt mắt, thức uống sáng tạo và các món ăn nhẹ đặc sắc. Tại khách sạn The Reverie Saigon, trải nghiệm ấy lại mang đậm dấu ấn của một phong cách sống sành điệu, nơi những dòng bánh được đặt cạnh các bộ quà tặng tinh tuyển - từ kỹ nghệ sơn mài, khăn lụa mềm mại, cà vạt lịch lãm cho đến hộp quà sô-cô-la nghệ thuật. Sự kết hợp đầy chủ ý này biến mỗi lựa chọn tại The Reverie Boutique thành một thông điệp tinh tế: dù là dành tặng cho bản thân một niềm vui nho nhỏ, hay làm món quà sang trọng gửi trao tâm ý vào những dịp đặc biệt, tất cả đều gói trọn sự trân quý sâu sắc.

Tựa một lời mời ngọt ngào gửi đến thực khách, The Reverie Boutique dành tặng ưu đãi 40% trong khung giờ từ 17:00 đến 19:30 hàng ngày, áp dụng cho tất cả các lựa chọn bánh nhỏ tại cả hai cửa hàng.

Dù lựa chọn dừng chân để thưởng thức bữa trưa, dùng bánh ngọt, hay gặp gỡ bạn bè, mỗi trải nghiệm đặc quyền tại The Reverie Boutique luôn được kiến tạo tinh tế. Sự chỉn chu ấy còn được nâng tầm qua bộ sưu tập quà tặng đậm nét văn hóa Việt Nam, nơi các giá trị thủ công mỹ nghệ bản địa biến thành những tặng phẩm sang trọng, sẵn sàng lan tỏa niềm tự hào di sản đến với bạn bè quốc tế.

Về The Reverie Boutique

Tọa lạc ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, The Reverie Boutique mang đến hai điểm đến tuyển chọn của những dòng bánh thủ công, quà tặng sang trọng và ẩm thực đặc sắc. Giao nhau giữa đại lộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, The Reverie Boutique tại The Reverie Saigon mở rộng trải nghiệm ẩm thực tinh tế với những bộ sưu tập quà tặng cao cấp cùng các tặng phẩm thủ mỹ nghệ Việt Nam tinh xảo. Được ra mắt vào tháng 3 năm 2026, chi nhánh The Reverie Boutique tọa lạc tại tầng 3 tòa nhà Union Square, mang đến một luồng gió mới với thiết kế tựa như những tiệm bánh ngọt cổ điển của Ý. Khu vực chỗ ngồi ấm cúng cùng thực đơn phong phú được khơi nguồn tự sự giao thoa giữa phong cách hiện đại, ẩm thực Pháp và âm hưởng Đông Dương, mở ra không gian lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ hay lựa chọn quà tặng độc bản dành tặng đến người thân.

Địa chỉ:

The Reverie Boutique @ The Reverie Saigon

Tầng 1 & 2 - Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square

22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Để đặt bánh và quà tặng, quý khách vui lòng liên hệ +84 (0) 28 3823 6688 hoặc email đến mooncake@thereveriesaigon.com

Thời gian phục vụ:

Thứ 2 - Chủ Nhật | Tầng 1 | 10:00 - 19:30

Thứ 2 - Thứ 7 | Tầng 2 | 7:00 - 19:30

The Reverie Boutique @ Union Square

Tầng 3 - Tòa nhà Union Square

171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian phục vụ: Hằng ngày | 11:00 - 22:00

Để đặt bánh và quà tặng, quý khách vui lòng liên hệ 0902 745 748 hoặc email đến info@vinacollective.vn