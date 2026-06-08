'The Super Mario Galaxy Movie' cán mốc 1 tỉ USD, lập kỷ lục đầu tiên của năm

Theo dữ liệu phòng vé Box Office, bom tấn hoạt hình The Super Mario Galaxy Movie đã chính thức vượt qua cột mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Thành tích này biến The Super Mario Galaxy Movie trở thành bộ phim đầu tiên phát hành trong năm 2026 chạm đến cột mốc lịch sử này.

Đây là thắng lợi tiếp theo từ liên minh chiến lược giữa hãng game Nintendo, hãng phim hoạt hình Illumination và nhà phát hành Universal Pictures. Trước đó, phần phim gốc The Super Mario Bros Movie (2023) từng gây bão toàn cầu với hơn 1,36 tỉ USD. Theo The Hollywood Reporter, sự bùng nổ của phần phim mới đã đưa thương hiệu điện ảnh Mario vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách những chuỗi phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại, sở hữu tổng doanh thu vượt mốc 2,3 tỉ USD chỉ sau hai phần phim đứng ngang hàng với các ông lớn như Kung Fu Panda, Inside Out và Despicable Me.

The Super Mario Galaxy Movie chính thức lọt top 9 chuỗi phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM

Phong độ trụ rạp và sinh lời cao

Theo Variety, dù tốc độ cán mốc 1 tỉ USD của phim có phần chậm nhưng bộ phim lại sở hữu khả năng bám trụ rạp chiếu bền bỉ nhờ lượng khán giả gia đình đông đảo và trung thành qua từng tuần. Theo The Hollywood Reporter, tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu của bộ phim được ghi nhận ở thị trường Bắc Mỹ là 428,5 triệu USD, dẫn đầu phòng vé Mỹ năm 2026. Thị trường quốc tế mang về thêm 571,5 triệu USD.

Đáng chú ý, Variety nhấn mạnh rằng dự án này chỉ tiêu tốn khoảng 110 triệu USD kinh phí sản xuất (chưa tính chi phí marketing). Với mức doanh thu vượt ngưỡng tỉ đô, tỷ suất lợi nhuận của bộ phim được các chuyên gia kinh tế đánh giá là ở mức xuất sắc. Phim đã bỏ xa hàng loạt đối thủ nặng ký ra mắt cùng năm như Tiểu sử Michael, hay The Devil Wears Prada 2 để giành lấy ngôi vương phòng vé năm nay. Ông Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích xu hướng thị trường tại Comscore nhận định đây cũng là tác phẩm Hollywood đầu tiên không thuộc nhà Disney đạt mốc 1 tỉ USD kể từ sau hiện tượng Barbie (2023).

The Hollywood Reporter cho biết, bộ phim được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thương hiệu Mario, lấy cảm hứng từ hai tựa game huyền thoại là Super Mario Galaxy và Super Mario Odyssey. Phần phim này không chỉ tách biệt rõ ràng với phần một mà còn lồng ghép khéo léo vô số cuộc phiêu lưu suốt 4 thập kỷ của Mario, hoạt động như một bức thư gửi tới các thế hệ người hâm mộ.

Nguồn tin được The Hollywood Reporter dẫn lại, Nintendo hiện cũng lên kế hoạch công bố một tựa game Mario 3D hoàn toàn mới trong sự kiện Nintendo Direct sắp tới và dự kiến phát hành vào năm 2027.