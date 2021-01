CĐV của Chelsea đốt pháo, giăng biểu ngữ phản đối việc sa thải Lampard

Lampard, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh của Chelsea, đã bị sa thải hôm 25.1 và nhanh chóng được thay thế bởi Thomas Tuchel . Tuy nhiên, quyết định sa thải huyền thoại Lampard của ban lãnh đạo “The Blues” không được lòng một số CĐV.

Những biểu ngữ ủng hộ Lampard vẫn còn giăng trong trận Chelsea ra mắt tân HLV Tuchel AFP

Theo tờ The Sun, một nhóm những người hâm mộ, được gọi là We Are The Shed, trong đó có khoảng 150 người sở hữu vé mùa, liên tục có những phản ứng kịch liệt đối với các ông chủ Chelsea.

Họ đã dựng một biểu ngữ trên cổng Stamford Bridge, nhằm vào các lãnh đạo của Chelsea vì liên tục sa thải các HLV được cho là quá sớm. Họ cũng đốt pháo sáng, biểu tình trên đường phố xung quanh sân trong bằng pháo khói xanh chỉ vài giờ trước trận đấu trên sân nhà bị Wolves cầm châm 0-0 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (28.1, giờ VN). Đây cũng là trận ra mắt của tân HLV người Đức Tuchel.

HLV Lampard bị sa thải khi chưa kịp tìm giải pháp vực dậy Chelsea AFP

Trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter, We Are The Shed viết: “Hội đồng quản trị đã sử dụng Frank & Jody, từ bỏ một dự án dài hạn để sửa chữa ngắn hạn một lần nữa, lần này phải trả giá bằng những người có mối liên hệ đặc biệt với câu lạc bộ của chúng tôi. Sẽ không có huấn luyện viên nào có thể đáp ứng được những kỳ vọng vô lý của hội đồng quản trị. Chúng tôi ủng hộ Tuchel 100% nhưng #TheCircusContinues".

We Are The Shed trước đó đã gây quỹ được hơn 1.000 bảng Anh trong một thời gian ngắn để công bố một biểu ngữ 15m x 1,5m có nội dung “In Frank We Trust. Then. Now. Forever” (hàm ý luôn tin tưởng Frank Lampard).

Chelsea không thắng trong trận ra mắt HLV Tuchel nhưng vẫn để lại nhiều điều tích cực AFP

Trên thực tế, ở trận đấu đầu tiên dưới quyền tân HLV Tuchel, Chelsea vẫn bộc lộ một số yếu điểm trong thời gian Lampard còn tại vị, đặc biệt là hàng công thiếu sự sáng tạo và đột biến. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn nhìn nhận một số điều tích cực từ những thay đổi đội hình của Tuchel dù chiến lược gia người Đức mới chỉ trải qua 1 buổi tập với “The Blues”. Sau trận hòa Wolves, Chelsea (30 điểm) vẫn xếp thứ 8, kém 5 điểm so với tốp 4.