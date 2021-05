Chưa dẫn dắt AS Roma, Mourinho sớm gây ấn tượng khi phóng xe máy trên... tường!

Cựu HLV của Chelsea, M.U và Real Madrid sẽ tiếp quản AS Roma vào cuối mùa giải này với hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sau khi bị Tottenham sa thải, việc Mourinho được AS Roma bổ nhiệm đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm ở thủ đô nước Ý. AS Roma đã đánh bại M.U với tỷ số 3-2 trên sân nhà Olimpico ở lượt về bán kết Europa League , nhưng không đủ giúp lật ngược trận thua 2-6 ở lượt đi để vào chung kết, nên phần lớn sự tập trung của CĐV đội này vẫn dồn vào tân HLV nổi tiếng của họ.