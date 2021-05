Chung kết Champions League: Chelsea 'mừng hết lớn' trước cuộc đụng độ Man City

Mendy được thay thế bởi Kepa Arrizabalaga trong hiệp 1 trận thua 1-2 trước Aston Villa tại vòng cuối Ngoại hạng Anh tuần trước sau khi bị chấn thương xương sườn do pha va vào cột dọc khung thành Trong khi đó, Kante đã bỏ lỡ trận đấu với AS Villa như một cách phòng ngừa dẫn đến chấn thương nặng hơn sau khi tập tễnh rời sân trong chiến thắng 2-1 trước Leicester trước đó do gặp vấn đề về gân khoeo.