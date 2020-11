“Diego Maradona là bất tử”

Maradona - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và nhà vô địch World Cup 1986, qua đời hôm 25.11 ở tuổi 60 trong niềm thương tiếc lan tỏa khắp thế giới . Tối 26.11 (giờ địa phương), khi bóng tối buông xuống, “Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sau một buổi lễ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết tại nghĩa trang Jardin de Paz, Bella Vista nằm ở ngoại ô Buenos Aires. Đó cũng là nơi mà cha mẹ của Maradona an nghỉ. Tuy nhiên, với tình yêu và ngưỡng mộ quá lớn từ người hâm mộ dành cho Maradona, lực lượng an ninh đã phải trải qua một ngày vất vả. Hàng chục ngàn người đã xếp hàng từ sáng sớm 26.11 để đến viếng quan tài của Maradona được phủ quốc kỳ Argentina và áo đấu số 10 của ông tại dinh tổng thống, Casa Rosada.