Filip Nguyễn giữ sạch lưới đưa Slovan Liberec vào vòng chung kết giải Czech

Ở vòng đấu trước, HLV Pavel Hoftych bất ngờ cất Filip Nguyễn cùng một số trụ cột trên băng ghế dự bị và đó là nguyên nhân khiến Slovan Liberec thua thảm 1-2 trước đội bét bảng Pribram. Trận thua khiến Filip Nguyễn cùng các đồng đội phải căng sức đấu trận quyết định với Banik Ostrava.

Filip Nguyễn tạo sự an tâm cho các đồng đội Slovan Liberec

Ở trận đấu kết thúc rạng sáng nay, Filip Nguyễn trở lại đội hình chính, chỉ huy hàng phòng ngự đánh chặn hầu hết các pha tấn công của Banik Ostrava. Nhờ bệ phóng phòng ngự kín kẽ, các cầu thủ trên hàng công của Slovan Liberec tự tin trong tấn công, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thủ môn đội Banik Ostrava chơi xuất sắc không kém, hóa giải thành công.

Trận hòa không bàn thắng giúp Filip Nguyễn cùng Slovan Liberec kết thúc giai đoạn 1 với hạng 5, Banik Ostrava cũng vui mừng với hạng 6 và vào vòng chung kết tranh ngôi vô địch dành cho 6 đội có thứ hạng cao nhất. Với khoảng cách điểm quá xa so với đội xếp hạng 1 Slavia Praha (72 điểm), hạng 2 Vik Plzen (66 điểm), mục tiêu khả dĩ của Filip Nguyễn và Slovan Liberec (47 điểm) là tranh chấp hạng 3 chung cuộc do chỉ kém 3 điểm so với đội đang xếp hạng 3 Sparta Praha, kém 2 điểm so với đội xếp hạng 4 Jablonec.

Filip Nguyễn (phải) giữ sạch lưới đưa Slovan Liberec vào vòng chung kết giải Czech Slovan Liberec

Nếu thành công với hạng 3 chung cuộc, Filip Nguyễn được thi đấu ở vòng loại UEFA Champion League, còn xếp hạng 4, 5 sẽ được đấu UEFA Europa League. Đây là động lực để Filip Nguyễn phấn đấu hòng khẳng định tên tuổi ở đấu trường châu Âu. Ngoài ra, thủ thành này cũng chờ hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam hòng trở về khoác áo tuyển quốc gia tranh tài ở vòng loại World Cup cũng là mục tiêu quan trọng mà anh khát khao.