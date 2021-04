Hàng chục CĐV tấn công sân tập của M.U đòi ông chủ người Mỹ ra đi

Theo AFP, HLV của M.U, Ole Gunnar Solskjaer đã buộc phải nói chuyện với khoảng 20 người hâm mộ sau khi họ chặn cả hai lối vào sân tập Carrington. Những người biểu tình đã giương các biểu ngữ có nội dung như "51% MUFC 20", "We decide when you play" và "Glazer out". Các biểu ngữ muốn nói đến CĐV đóng vai trò quan trọng đối với một CLB và đòi gia đình Glazer hãy rút khỏi đội bóng. “51%” là ám chỉ người hâm mộ nắm giữ đa số quyền biểu quyết tại một CLB, điều phổ biến ở bóng đá Đức.