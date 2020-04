Huyền thoại George Best mất tất cả vì rượu như thế nào?

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tạm biệt thế gian, George Best vẫn nghĩ mình đang... dự tiệc!

“Khi tôi bước vào phòng bệnh, ông ấy nhìn tôi cất giọng sầu thảm: “Bestie à, cứu bố với, họ đang tổ chức bữa tiệc chết giẫm ở đây. Bố nghe thấy tiếng họ từ đêm qua. Họ uống rượu, có cả gái ở đó nữa”.

Bố tôi nghe thấy những tiếng bíp bíp từ máy móc và lý trí rối loạn đã khiến ông ấy tưởng đó là âm thanh từ những buổi tiệc tùng”, Calum Best (con trai của George Best) kể lại trong cuốn hồi ký vào năm 2015.

Trước khi mất, George Best gần như mất hoàn toàn ý thức. Phần lớn cuộc đời, George Best cũng ít khi… tỉnh táo. Ông nhấn chìm bản thân vào bia rượu và chất kích thích, phải thực hiện phẫu thuật ghép gan vào năm 2002. Ba năm sau, Best qua đời do suy đa tạng.

Tài năng của George Best là điều không thể sinh ra từ luyện tập AFP

Phóng viên tờ News of the World chụp lại bức ảnh của ông trên giường bệnh cùng thông điệp “Đừng chết theo cách của tôi”. Đó cũng là di nguyện của George Best. Ít người hình dung cách huyền thoại của Manchester United tự tay hủy hoại cuộc đời bởi chứng nghiện rượu.

“Năm 1969, tôi từng từ bỏ rượu và gái. Đó là 20 phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”, George Best tâm sự. Trong lần phỏng vấn trên truyền hình vào năm 1990, người dẫn chương trình buộc phải rút ngắn cuộc nói chuyện với George Best khi ông… say sưa kể về những chiến tích tình dục bất hảo.

Chia sẻ trong cuốn sách về Best, nhà báo kỳ cựu Michael Parkinson mô tả Best đã “uống rượu đến chết” và “ ngủ với hàng ngàn phụ nữ ”. Cố danh thủ “Quỷ đỏ” sinh ra để trở thành huyền thoại, nhưng đứng dưới hào quang khi còn quá trẻ và không được định hướng đúng đắn.

“Tôi lần đầu gặp Best năm 17 tuổi. Thời điểm ấy, cả thành phố Manchester sôi sục trước một chàng trai mảnh khảnh nhưng dường như sở hữu khả năng đặc biệt”, Parkinson nhớ lại với người bạn gắn bó cùng ông suốt 40 năm.

Tài năng và vẻ điển trai của George Best từng giúp ông ngủ với "hàng ngàn phụ nữ" AFP

Trên đỉnh cao danh vọng, Best từng là mục tiêu săn đuổi của cánh phóng viên và phải ở nhờ nhà Parkinson để trốn tránh sự soi mói của báo giới.

“Điều mỉa mai nhất trong sự nghiệp của George Best là dù tài năng và ngoại hình biến anh ấy thành sản phẩm hoàn hảo, dù anh ấy tận hiến, nỗ lực cùng cực, nhưng không ai nghĩ rằng Best cần được bảo vệ”, Parkinson nhấn mạnh.

Không ai bảo chàng trai trẻ được cả Manchester ngưỡng mộ khi ấy phải làm gì. Ông chịu áp lực và đắm mình trong cám dỗ để trốn chạy khỏi cô đơn. Sau khi giúp Manchester United vô địch Anh vào năm 1968, Best tự kỷ niệm chiến tích bằng cách uống rượu thâu đêm suốt sáng.

Ông chỉ được tìm thấy vào 9 giờ sáng hôm sau khi đang ngủ say và ôm ấp chiếc cúp vô địch. Năm 1984, không lâu sau khi giải nghệ, George Best vào tù do lái xe trong tình trạng say xỉn và hành hung cảnh sát.

Sân Old Trafford trong 9 phút mặc niệm George Best Reuters

Tên tuổi của huyền thoại Manchester United sau đó gắn với những cơn say bất tận. Rượu bia cũng khiến hôn nhân của Best đổ vỡ. Ở tuổi 50, Best vẫn đi loạng choạng ở King’s Road vào mỗi buổi chiều mùa hè với chiếc áo màu bạc và bước chân vào quán rượu, tận hưởng ảo giác bên hơi men.

Bia rượu đã trở thành định mệnh với Best, khiến ông thà chết còn hơn ngừng tìm đến đồ uống có cồn. Ông sống hoang đàng và uống nhiều tới mức lá gan gần như bị hủy hoại. Tháng 3.2000, Best đột quỵ, sắc mặt chuyển sang màu vàng do suy gan.

Các bác sĩ khẳng định Best sẽ chết nếu còn đụng đến một giọt rượu. Ông nỗ lực kiêng rượu và chuyển đến sống cùng người vợ thứ hai là Alex. Dù vậy, vợ Best cũng không thể cản ông quay lại gõ cửa bia rượu. Ông lại chè chén say sưa, và có lúc say tới 3 ngày mới tỉnh.