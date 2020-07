Kết quả La Liga: Tiễn Espanyol xuống hạng, Barcelona bám sát Real Madrid

Trận derby Catalan thực sự căng thẳng khi chủ nhà Barcelona và vị khách Espanyol đều đứng trước một cuộc đấu được đánh giá có thể quyết định cho cả mùa giải. Vì vậy dễ hiểu vì sao trang nhất tờ Mundo Deportivo đăng tải bài viết với tít: “Sống hay chết”. Hai chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài rút ra, trước khi Luis Suarez tỏa sáng để giúp Barcelona có được chiến thắng sát nút để bám đuổi đội đầu bảng Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga

Suarez (trái) tiếp tục hồi sinh khi trở lại sau chấn thương AFP

Suarez đã lập công ở phút 56 sau nỗ lực tuyệt vời từ Antoine Griezmann đang hồi sinh. Chiến thắng sát nút 1-0 này khác xa so với chiến thắng đậm 4-1 trước Villarreal ở vòng trước khi nó giúp Barcelona tạm rút ngắn khoảng cách 1 điểm với Real Madrid, đội sẽ đón tiếp Alaves ở lượt đấu muộn. Điều tích cực hơn cho đội quân của HLV Setien là Griezmann đang dần tìm được tiếng nói chung với Messi và Suarez để dập tắt những bàn luận tiền đạo tuyển Pháp đang bị cô lập ở sân Nou Camp.

Trong khi đó, với thất bại này, Espanyol đã chính thức xuống hạng do kém khu vực an toàn 11 điểm khi giải chỉ còn 3 vòng đấu. Ở trận này, Espanyol chỉ có một lợi thế ngắn ngủi khi tiền đạo trẻ Ansu Fati nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 50 sau pha phạm lỗi với Fernando Calero ngay khi vừa vào sân đầu hiệp 2. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, đội khách đã đánh mất lợi thế hơn người do Pol Lozano bị truất quyền thi đấu.

Espanyol cần phải giành chiến thắng nhưng đã không đánh bại Barcelona trong giải đấu kể từ năm 2009 khi Mauricio Pochettino dẫn dắt và Rufete - HLV thứ tư của đội mùa này, đã chấp nhận lời tình cảnh đáng thất vọng sau ở tiếng còi cuối cùng với vẻ cam chịu. Đây là lần đầu tiên Espanyol chia tay giải hàng đầu Tây Ban Nha sau 26 năm.

Espanyol (áo sọc xanh, trắng) xuống hạng sau 26 năm ở La Liga AFP

Những người hâm mộ của CLB Espanyol tuần này đã bày tỏ sự tức giận sau một "mùa giải đáng xấu hổ" thuộc về Tập đoàn Rastar ( Trung Quốc ) sau khi chiếm quyền kiểm soát trong năm 2016. Chỉ có Barcelona, Real Madrid và Athletic Bilbao đã trải qua nhiều mùa giải La Liga hơn Espanyol. "Chúng tôi mong sự tha thứ từ người hâm mộ của chúng tôi. Chúng tôi biết đây là những khoảnh khắc khó khăn và người hâm mộ cũng vậy. Đó là lỗi của chúng tôi và chúng tôi cam kết sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", hậu vệ Javi Lopez của Espanyol nói.