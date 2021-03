Kỳ quặc: HLV của CLB Schalke bị sa thải do…không biết tên cầu thủ

Thay đổi HLV chẳng giúp được gì nhiều cho đội bóng vùng Gelsenkirchen. Trong mùa này, đến nay đã có 4 HLV bị Schalke sa thải là David Wagner, Manuel Baum và Huub Stevens, nhưng việc Gross (người được bổ nhiệm vào cuối tháng 12 năm ngoái) bị sa thải thú vị hơn nhiều.

Schalke đã sa thải chiến lược gia 66 tuổi người Thụy Sĩ sau trận thua 1-5 trước Stuttgart ở vòng 23 Bundesliga. Theo ban lãnh đạo CLB, thảm bại này cùng với trận thua đậm 0-4 trước Dortmund trong trận derby vùng Gelsenkirchen là lý do khiến ông Gross bị sa thải.

Tuy nhiên, một lý do khác đã được đề cập liên quan đến nguyên nhân Schalke “trảm” HLV Gross. Theo báo giới Đức, những cầu thủ chủ chốt như Huntelaar, Mustafi và Kolasinac đã phàn nàn rằng HLV Gross không gọi họ bằng tên. Nhà cầm quân này liên tục lẫn lộn và gần như không biết tên chính xác cầu thủ khiến họ rất khó chịu.

Ngoài việc cắt hợp đồng với Gross xuất phạt từ một trong những lý do kỳ quặc, Schalke cũng sa thải giám đốc thể thao Jochen Schneider, trợ lý Sascha Riether và HLV thể lực Werner Leuthard... Người thay thế Gross là HLV người Hy Lạp Dimitrios Grammozis. Hiện với việc kém 11 điểm so với khu vực an toàn khi giải còn 10 trận, Schalke đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1988.