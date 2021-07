Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic Tokyo: Hấp dẫn trận ĐKVĐ Brazil gặp Á quân Đức

Kết quả bốc thăm các bảng đấu tại Olympic Tokyo FIFA

Các đội chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết. Ở các kỳ Olympic trước, đối tượng tham dự là U.23+3 nhưng lần này Olympic Tokyo lùi 1 năm nên độ tuổi cũng điều chỉnh thành U.24+3 (từ 24 tuổi trở xuống và được bổ sung 3 cầu thủ trên 24 tuổi).

Lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic Tokyo cụ thể như sau ( theo giờ Việt Nam):

BẢNG A:

15 giờ ngày 22.7 Mexico vs Pháp

18 giờ ngày 22.7 Nhật Bản vs Nam Phi

15 giờ ngày 25.7 Pháp vs Nhật Bản

18 giờ ngày 25.7 Nhật Bản vs Mexico

18 giờ 30 ngày 28.7 Pháp vs Nhật Bản

18giờ 30 ngày 28.7 Nam Phi vs Mexico

BẢNG B

15 giờ ngày 22.7, New Zealand vs Hàn Quốc

18 giờ ngày 22.7 Honduras vs Romania

15 giờ ngày 25.7 New Zealand vs Honduras

18 giờ ngày 25.7 Romania vs Hàn Quốc

15 giờ 30 ngày 28.7 Romania vs New Zealand

15 giờ 30 ngày 28.7 Hàn Quốc vs Honduras

BẢNG C

14 giờ 30 ngày 22.7 Ai Cập vs Tây Ban Nha

17 giờ 30 ngày 22.7 Argentina vs Úc

14 giờ 30 ngày 25.7 Ai Cập vs Argentina

17 giờ 30 ngày 25.7 Úc vs Tây Ban Nha

18 giờ ngày 28.7 Úc vs Ai Cập

18 giờ ngày 28.7 Tây Ban Nha vs Argentina

BẢNG D

15 giờ 30 ngày 22.7 Bờ Biển Ngà vs Ả Rập Xê Út

18 giờ 30 ngày 22.7 Brazil vs Đức

15 giờ 30 ngày 25.7 Brazil vs Bờ Biển Ngà

18 giờ 30 ngày 25.7 Ả Rập Xê Út vs Đức

15 giờ ngày 28.7 Ả Rập Xê Út vs Brazil

15 giờ ngày 28.7 Đức vs Bờ Biển Ngà

Tứ kết:

15 giờ ngày 31.7, Nhất bảng C vs Nhì bảng D

16 giờ ngày 31.7, Nhất bảng A vs Nhì bảng B

17 giờ ngày 31.7, Nhất bảng D vs Nhì bảng C

18 giờ ngày 31.7, Nhất bảng B vs Nhì bảng A

Bán kết

15 giờ ngày 3.8, Đội thắng ở cặp Nhất bảng A vs Nhì bảng B-Nhất bảng C vs Nhì bảng D

18 giờ ngày 3.8, Đội thắng ở cặp Nhất bảng B vs Nhì bảng A - Nhất bảng D vs Nhì bảng C

Tranh HCĐ:

18 giờ ngày 6.8 giữa 2 đội thua ở bán kết

Chung kết:

18 giờ 30 ngày 7.8 giữa 2 đội thắng ở bán kết