Malaysia nhập tịch thành công tiền vệ có chiều cao 'khủng' cho trận gặp Việt Nam

Liridon trước đó dự kiến được triệu tập cho tuyển Malaysia chuẩn bị lượt trận bảng G vòng loại thứ hai hồi tháng 3. Tuy nhiên, cầu thủ ngôi sao của CLB JDT lúc bấy giờ không đủ điều kiện do FAM chưa nhận được thư của FIFA, trước khi các lượt trận này bị hoãn do đại dịch Covid-19. “Đúng là trận đấu với UAE (hồi tháng 3), anh ấy (Liridon) có thể thi đấu, nhưng FIFA không cho phép do anh chưa đủ điều kiện thi đấu 5 năm ở Malaysia. Sau khi hoãn các trận vòng loại World Cup 2022, họ (FIFA) đã gửi một lá thư đến FAM chính thức đồng ý để anh ấy khoác áo tuyển Malaysia”, Tổng thư ký FAM nói với tờ Metro Daily.