Ngày trở lại buồn của Filip Nguyễn

Nửa đêm về sáng nay, Filip Nguyễn cùng các đồng đội làm khách trên sân Teplice ở trận đấu bù vòng 23 giải vô địch Czech. Đây là trận đấu đầu tiên của giải này trở lại sau khi phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19 từ tháng 3. Trận đấu phải diễn ra trên sân không khán giả, kiểm tra nghiêm ngặt về y tế nhằm phòng tránh dịch bệnh.

Filip Nguyễn (1) là thủ môn số 1 của Slovan Liberec CLB Slovan Liberec

Với phong độ tốt, Filip Nguyễn nghiễm nhiên là thủ thành số 1 của Slovan Liberec vốn đang xếp hạng 7 chạm trán với Teplice xếp hạng 12 bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, trong ngày mà các chân sút Slovan Liberec bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, họ đã phải trả giá.

Đồng đội Filip Nguyễn (áo trắng) bỏ qua quá nhiều cơ hội CLB Slovan Liberec

Phút 37, Filip Nguyễn bị đưa vào thế đối mặt, không thể cản phá pha dứt điểm của đối thủ. Đến phút 53, Filip Nguyễn nhận bàn thua thứ 2 nhưng cũng bị động khi đối thủ dứt điểm cận thành. Không có lỗi trong 2 bàn thua nhưng thất thủ trước đội yếu là điều mà Filip Nguyễn cùng đồng đội không thể hài lòng. Nhất là khi họ cần chiến thắng để chen chân vào tốp 6 hòng tranh vé dự Cúp châu Âu.

Filip Nguyễn nhận bàn thua từ pha đối mặt CLB Teplice

Với 36 điểm, Slovan Liberec của Filip Nguyễn vẫn tràn trề cơ hội vào tốp 6 bởi hiện chỉ kém 4 điểm so với đội hạng 3, 2 điểm so với đội hạng 4, 1 điểm so với đội hạng 5, hạng 6 trong khi giai đoạn 1 còn 6 vòng đấu nữa.