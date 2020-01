Ronaldo vẫn “nổ súng” nhưng Juventus gục ngã trước Napoli đang bệ rạc

Trước cuộc đối đầu với Napoli, Juventus - đội đang đứng đầu Serie A và theo đuổi danh hiệu thứ 9 liên tiếp ở Serie A, đã có cơ hội lớn để gia tăng 6 điểm với Inter khi đội bóng thành Milan bị Cagliari cầm chân 1-1 trên sân nhà. Hy vọng đó càng tăng hơn khi Napoli đang sa sút nghiêm trọng dưới thời tân HLV Gennaro Gattuso. Thế nhưng ngày trở về của Sarri lại là nỗi thất vọng cho chính ông.

Napoli bất ngờ trỗi dậy sau 3 trận thua liên tiếp AFP

Tiền vệ Piotr Zielinski - người mà chính Sarri mang về Napoli khi còn dẫn dắt đội này, chính là người phá vỡ thế bế tắc ở phút 63 cho đội chủ nhà trước khi đội trưởng Lorenzo Insigne nhân đôi cách biệt ở thời điểm trận đấu chỉ còn 4 phút. Trên thực tế, thất bại của Juventus đã được dự báo trước khi họ mất hơn một giờ mới có được một cú sút trúng mục tiêu và phải đến phút 90 để có bàn thắng nhờ công của siêu sao Ronaldo. Tuy nhiên, pha làm bàn của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã quá muộn cho nỗ lực lật ngược điểm số.

Inter bỏ lỡ cơ hội rút ngắn điểm số với Juventus AFP

HLV Sarri - người từng dẫn dắt Napoli đoạt ngôi á quân với số điểm kỷ lục của CLB trong mùa giải cuối cùng của ông (2017 - 2018) trước khi đến Chelsea , đã bị đám đông chế giễu và các biểu ngữ xúc phạm được đặt ở nhiều nơi trong thành phố trước trận đấu. Thất bại của Juventus càng thất vọng khi Napoli - đội đang đứng thứ 10 với 27 điểm và đang trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất ở nhiều năm qua, trước đó đã thua ba trận đầu tiên ngay trên trên sân nhà kể từ khi Gattuso thay thế Carlo Ancelotti làm HLV vào tháng 1.

Ở trận này, HLV Sarri thực tế đã muốn chơi tấn công phủ đầu Napoli khi tung ra sân “bộ ba” tiền đạo Gonzalo Higuain, Paulo Dybala cùng với Ronaldo. Tuy nhiên, ý định của Juventus đã bị kìm hãm bởi sự quyết liệt và chạy không biết mệt mỏi của Napoli.

Trận derby thủ đô Rome bất phân thắng bại AFP

Với thất bại thứ hai mùa này, thay vì gia tăng điểm số với Inter thì Juventus đã bị đối thủ thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm (48 so với 51). Ở diễn biến khác đáng chú ý ở vòng này, trận derby thủ đô nước Ý giữa AS Roma và Lazio kết thúc với tỷ số 1-1. Kết quả này đã giúp Lazio bám sát Juventus khi ít hơn 5 điểm, còn AS Roma (39) vẫn chưa từ bỏ cuộc đua tranh chức vô địch.