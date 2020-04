VFF đáp trả thông tin HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup 2020

Truyền thông Indonesia cũng cho rằng, cơ hội vô địch AFF Cup năm nay của đoàn quân HLV Shin Tae-yong càng tăng hơn do nhà vô địch VN sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo do bị treo giò. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã bị LĐBD châu Á (AFC) cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu do bị truất quyền chỉ đạo ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 thắng U.22 Indonesia 3-0. Vì vậy, với việc AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, án phạt của HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ được áp dụng tại giải đấu này.