World Cup 2022: CĐV ‘tấn công’ CLB Ipswich Town vì không nhả ‘hot boy’ về tuyển Indonesia

Trung vệ 18 tuổi Elkan Baggott chắc chắn không thể lần đầu khoác áo Indonesia thi đấu các trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại Dubai (UAE), đó là lời xác nhận của Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI), Yunus Nusi. Nguyên nhân dẫn đến việc Elkan từ chối đến Dubai được cho là do CLB Ipswich Town ngăn cản, theo báo giới Indonesia.

CLB Ipswich Town cho rằng Dubai vẫn nằm trong vùng đỏ Covid-19 , nếu Elkan đến UAE thì sẽ phải trải qua kiểm dịch sau khi trở về Anh. Vì vậy, CLB này đã từ chối nhả Elkan khi đội bóng sẽ bước vào chuẩn bị trước mùa giải mới bắt đầu từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng Ipswich Town cho phép Elkan về phục vụ tuyển quốc gia nhưng trung vệ này không muốn đi vì lý do như đã nói trên.

Elkan Baggott có chiều cao vượt trội so với các cầu thủ đồng lứa ở tuyển U.19 Indonesia

Trên thực tế, PSSI đã mua cho Elkan một vé máy bay từ London đến Dubai vào ngày 31.5. Tuy nhiên, vé này sẽ bị huỷ vì hậu vệ sinh ra ở Thái Lan được thông báo anh không thể đến Dubai. Sự việc này khiến HLV Shin Tae-yong hết sức thất vọng do ông kỳ vọng Elkan sẽ là một nhân tố có thể củng cố điểm yếu hàng thủ của tuyển Indonesia.

Trên thực tế, sự vắng mặt của Elkan đã khiến HLV Shin Tae-yong khá đau đầu để điều chỉnh lại kế hoạch cho hàng thủ. Tuy nhiên, điểm yếu này của tuyển Indonesia vẫn chưa được cải thiện đáng kể qua thất bại 2-3 ở trận giao hữu với Afghanistan hôm 25.5, trong đó hàng thủ thiếu chắc chắn khiến Indonesia bị dẫn 3 bàn sau 49 phút thi đấu.

Năm ngoái, Elkan đã lọt vào mắt xanh của HLV Shin Tae-yong không những nhờ chiều cao vượt trội so với các đồng đội cùng lứa, mà còn có lối chơi rất chững chạc và chắc chắn ở trung tâm hàng thủ. Chàng trai trẻ này lập tức được HLV người Hàn Quốc triệu tập cho tuyển U.19 Indonesia chuẩn bị cho VCK World Cup U.20 diễn ra tại đất nước vạn đảo năm nay (giải đấu sau đó bị hủy do đại dịch Covid-19). Bên cạnh đó, nhờ vẻ ngoài điển trai cùng tài năng, Elkan cũng là cái tên có nhiều tín đồ trên Instagram, với số lượng người theo dõi thậm chí vượt qua cả CLB Ipswich Town (138.000 so với 84.000).