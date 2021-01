World Cup 2022: Kế hoạch của tuyển Malaysia vẫn bị ‘treo’ trước cuộc tái đấu Việt Nam

HLV Cheng Hoe cho biết thêm, ban huấn luyện không thể tiến hành tập luyện với tần suất cao cho các cầu thủ vì lo ngại họ sẽ bị chấn thương khi thời gian tập quá ngắn. "Chúng tôi không thể tập luyện với cường độ cao cho các cầu thủ vì họ lo lắng sẽ bị chấn thương và có thể ảnh hưởng xấu đến toàn đội”.

Quả thực, theo báo giới địa phương, đó là một thách thức không nhỏ đối với chiến lược gia 52 tuổi này khi phải chuẩn bị một đội hình hoàn chỉnh trong thời gian ngắn, đặc biệt công tác huấn luyện cần triển khai trong điều kiện hạn chế do đại dịch Covid -19.

Trước đó, tuyển Malaysia đã được phép tiến hành trại huấn luyện trong điều kiện cách ly tại Bukit Jalil trong thời gian tới. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Reezal Merican Naina Merican cho biết, vấn đề này đã được thống nhất sau cuộc thảo luận với Hội đồng Thể thao Quốc gia (MSN) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Địa điểm tập luyện do MSN quản lý sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 dự kiến có sức chứa lên đến 30 đến 40 người bao gồm ban huấn luyện, quan chức và cầu thủ.

Tuy nhiên, theo báo giới địa phương, F AM và HLV Cheng Hoe vẫn chưa thể ấn định ngày tập trung chính xác do đối mặt với việc không thể triệu tập đủ cầu thủ. Theo đó, với lệnh giãn cách xã hội và kiểm soát đi lại để phòng lây lan dịch Covid-19 của chính phủ ở nhiều địa phương, một số tuyển thủ Malaysia sẽ gặp khó để đến địa điểm tập trung. Đó là chưa kể việc các CLB phải cân nhắc việc nhả cầu thủ do đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.