12 đội tranh vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia tại Bình Dương

Tuần rồi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có thông báo gửi các đội về 2 phương án kết thúc vòng loại giải vô địch U.19 quốc gia 2021 sau khi giải bị tam ngưng 1-2 lượt trận cuối vì đại dịch covid khi ấy đang có diễn biến phức tạp trở lại. Kết quả là hơn 20 lá phiếu trong tổng số 28 đại diện cho các đội dự tranh vòng loại đã chọn phương án 2 là công nhận kết quả thi đấu và xếp hạng các đội ở thời điểm tạm dừng. Ngoài 10 đội nhất nhì các bảng là Hà Nội, PVF (bảng A) SLNA, Học viện NutiFood (bảng B), Quảng Nam, HAGL (bảng C), Bình Dương, Sài Gòn FC (bảng D), Đồng Tháp, An Giang (bảng E) chính thức lọt vào VCK, còn có 2 chiếc vé dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích phụ tốt nhất. Kết quả là Khánh Hòa là đội thứ 3 ở bảng D có chỉ số phụ tốt nhất và Bình Định đội thứ ba bảng C vượt qua Kon Tum là đội thứ 3 bảng B về hiệu số bàn thắng bại để trở thành đội có hiệu số phụ tốt thứ 2 lọt vào vòng chung kết. Tiếc cho Viettel dù xếp thứ 3 bảng A nhưng điểm số thấp nên không thể góp mặt trong top 12 đội xuất sắc của giải U.19.