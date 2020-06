15 giờ 30 trực tiếp VCK U.19 quốc gia 2020: B.Bình Dương sớm đặt chân vào bán kết?

Sau trận ra quân có 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An , U.19 Becamex Bình Dương đang tràn đầy khí thế khi tiếp Công an Nhân dân vào chiều nay. HLV Hoàng Hùng cho biết: “Sau trận thắng có phần may mắn trước đội bóng xứ Nghệ, tinh thần trong đội đang lên rất cao. Nhưng chúng tôi cũng phải nhắc nhở các em là đường còn dài, 2 đối thủ còn lại trong bảng là Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai 2 cũng vô cùng đáng ngại.