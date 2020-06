17 giờ trực tiếp vòng 5 V-League 2020: Chờ màn trình diễn của Tiến Linh và Minh Tuấn

Sau 2 trận chưa ghi bàn, chân sút số 1 của Quảng Nam là Hà Minh Tuấn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp đội bóng xứ Quảng lấy trọn 3 điểm. Bên kia chiến tuyến, “sát thủ” Tiến Linh vừa nổ súng ở vòng 4 nên cũng được đánh giá rất cao. Cuộc đối đầu giữa Hà Minh Tuấn và Tiến Linh chắc chắn sẽ đem đến trận cầu đáng xem cho người hâm mộ.

Ở trận đấu còn lại, Hải Phòng sẽ tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà. Dù thiếu vắng Hải Huy do gãy chân, Than Quảng Ninh vẫn chơi rất hay với trận hòa Viettel ở vòng 4. Dù vậy, vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng chưa làm HLV Phan Thanh Hùng hài lòng nên họ đặt mục tiêu có điểm trên sân Lạch Tray.