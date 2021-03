2 đội bóng có thề gây bất ngờ lớn nhất tại Vòng chung kết U.19

Đội Bình Dương

Trong nhiều năm qua, lò đào tạo đất Thủ đã luôn chứng tỏ sự đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ khi mỗi năm đều giới thiệu được những cầu thủ có tiềm năng thi đấu tốt ở giải V-League như Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Tiến Linh và chính lứa này đã góp phần giúp Becamex Bình Dương từng vào sâu ở các giải U.21, U.19. Dưới bàn tay quản lý và kinh nghiệm chọn người của cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn là Đặng Trần Chỉnh cùng huấn luyện viên trưởng Huỳnh Kesley, các trợ lý Trương Văn Dũ, Phan Văn Hóa ..đội U.19 Becamex Bình Dương đã thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ sau khi xếp nhất vòng loại bảng D.

Mục tiêu của Becamex Bình Dương tại Vòng Chung kết là sẽ phấn đấu vào càng sâu càng tốt để người hâm mộ tình nhà hài lòng. Do vậy ban huấn luyện đội bóng đất Thủ sẽ phải có đối sách phù hợp để chí ít cũng phải vượt qua vòng bảng và vào bán kết. So với những đối thủ mạnh khác như PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội hay Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng Đông Nam bộ không có những cá nhân vượt trội, vài cầu thủ đuợc coi là khá như Đinh Hoàng Hốn, Nguyễn Thế Được, Cao Hoàng Hải, Trần Vũ Hoàng Long..nhưng lối đá toàn đội thì vô cùng “máu lửa” và chứa đứng nhiều yếu tố có thể gây bất ngờ.

Đinh Hoàng Hốn, chân sút chủ lưc của chủ nhà Bá Duy

U.19 Bình Dương sẽ rất đáng ngại trên sân nhà Bá Duy

Đội Đồng Tháp

Đồng Tháp là một trong những đội bóng trẻ phía Nam thi đấu thành công nhất ở các giải vô địch quốc gia các lứa tuổi, mang lại niềm tự hào cho bóng đá miền Tây Nam Bộ. Giữa những năm 2000, Đồng Tháp bị tuột lại do đào tạo trẻ gặp khó và chỉ mới trở lại vào đầu những năm 2010. Với quyết tâm làm lại cho dù thành tích đội hạng nhất bết bát nhưng Đồng Tháp hiện đang có một đội bóng U.19 và trước đó là U.21 rất chất lượng trên nền tảng đội U.19 từng vô địch quốc gia năm 2018 ở Huế. Đồng Tháp cũng là nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn từ hệ thống giải trẻ như Phan Thanh Bình, Bùi Tấn Trường, Đoàn Việt Cường, Nguyễn Quý Sửu..

U.19 Đồng Tháp tràn trề hy vọng Dương Thu

Ở vòng loại giải U.19 bảng E, Đồng Tháp xếp đầu bảng vượt trên cả 2 đối thủ đối trọng trong khu vực là An Giang, Long An và chủ nhà Bình Phước. Trong đội có những cái tên nổi bật đáng kể như tiền đạo Phùng Khắc Lê, tiền vệ Võ Công Minh, Trần Long Hải, Đặng Văn Dương, hậu vệ Lê Thanh Dinh thi đấu rất năng nổ, lợi hại.. hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho giải U.21 lần này. Đội do ông Nguyễn Văn Vững làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Bùi Văn Đông cùng các trợ lý Phan Thanh Bình và Hồ Phước Thạnh. Quyết tâm của Đồng Tháp là lọt vào bán kết và có thể đi xa hơn.