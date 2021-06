23 giờ 45 ngày 15.6, Tuyển Việt Nam vs UAE: Chờ cơn địa chấn

Mổ băng hình, phân tích cụ thể từng vị trí của đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 và thảo luận về các phương án phòng ngự - tấn công là những động thái quan trọng của tuyển Việt Nam trước bất kỳ một trận đấu nào. Dĩ nhiên, trước trận gặp UAE cũng không phải ngoại lệ nhưng lần này, ban huấn luyện còn tính toán kỹ hơn rất nhiều vì so với lượt đi, đối thủ đã mạnh hơn rất nhiều và thêm một lý do khách quan nữa: Trong cuộc đối đầu đêm nay, ông Park không được chỉ đạo dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi trận đấu kết thúc.

Trong nhiều trận đấu gần đây dưới quyền của ông Park, tuyển Việt Nam hay U.23 đều không hề ngán ngại các đối thủ Tây Á. Như VCK U.23 châu Á, Việt Nam đã hòa Syria, thắng Iraq và Qatar bằng đá 11 m. Tại ASIAD, Olympic Việt Nam cũng thắng Bahrain, Syria, thua UAE bằng phạt đền ở trận tranh hạng ba. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam chỉ thua sát nút Iraq 2-3, thua Iran 0-2, thắng Yemen 2-0 và vượt qua Jordan bằng đá 11 m ở vòng 1/8. Tại VCK U.23 châu Á 2020, Việt Nam hòa cả UAE và Jordan. Lượt đi vòng loại World Cup 2022, Việt Nam hạ UAE 1-0 tại Mỹ Đình. Gần như không có cách biệt lớn giữa tuyển Việt Nam và các đội Tây Á nên người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng trận chơi hay của thầy trò ông Park. T.K

HLV Lưu Ngọc Hùng nhận định: “Đội tuyển UAE hiện tại không hề thua kém đội Nhật Bản hay Hàn Quốc . Họ có rất nhiều giải pháp tấn công với khả năng qua người đặc biệt hiệu quả của Mabkhout, De Lima hay Hassan Khalifa. Đây là tam giác huyền ảo làm nên sức mạnh của đội UAE. Trận này, chúng ta chỉ cần một điểm nên HLV Park Hang-seo sẽ cho học trò của mình đá phòng ngự phản công với sơ đồ 3-5-2 nhưng khác với hai trận trước, hai tiền vệ cánh sẽ không dâng cao mà tập trung hỗ trợ phòng ngự. Chúng ta sẽ đá an toàn khiến đối phương nôn nóng để tập trung phản công nhanh khi có cơ hội. Nếu tuyển Việt Nam phòng ngự co cụm thì cũng rất dễ thua bàn do đối thủ UAE có khả năng sút xa rất tốt, vì thế chúng ta phải giữ cự ly đội hình hợp lý và tập trung kèm người nhằm hạn chế những pha dứt điểm của đối thủ. Nếu tiếp tục thất bại như ở lượt đi tại sân Mỹ Đình, đội UAE sẽ mất cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nên ít nhiều chủ nhà bị sức ép tâm lý. Chỉ cần chúng ta cầm được bóng, đánh chặn hiệu quả các pha tấn công của đối thủ thì có thể sẽ đưa họ vào thế trận của mình”.