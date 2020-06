6 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được HLV Troussier triệu tập vào đội tuyển U.19

Trong số này Sông Lam Nghệ An đóng góp quân số nhiều nhất với 8 cầu thủ. Tiếp theo lần lượt là CLB Hoàng Anh Gia Lai (6 cầu thủ), PVF và Công an Nhân dân (mỗi đội 4 cầu thủ), TP.HCM (1). Những cái tên đang thi đấu nổi bật nhất tại Vòng chung kết U.19 đều có mặt. Sông Lam Nghệ An có đội trưởng Lê Văn Thành, thủ môn Nguyễn Văn Bá, hậu vệ Hồ Khắc Lương, tiền vệ Trần Quốc Thành, Đặng Quang Tú, Đinh Xuân Tiến, tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh, Ngô Văn Lương. Công an Nhân dân là thủ môn Hoàng Trung Phong, tiền vệ Hà Văn Phương, hậu vệ Giáp Tuấn Dương và Trần Quang Thịnh. PVF có chân sút Võ Nguyên Hoàng, hậu vệ Trịnh Quang Trường, Nguyễn Duy Triết, tiền vệ Nguyễn Đức Phú.