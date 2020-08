9 cầu thủ HAGL tại U.22 Việt Nam: Bước chuyển quan trọng của lò HAGL JMG

Ở đợt tập trung lần thứ 2 trong năm 2020, HLV Park Hang-seo đã gọi tổng cộng 48 cầu thủ. Trong đó có đến 9 cầu thủ thuộc biên chế đang thi đấu cho HAGL, hoặc là quân của HAGL cho các đội bóng khác mượn.

Có thể kể tên những cái tên quen thuộc như Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Âu Dương Quân, Nguyễn Cảnh Anh đang đăng ký danh sách trong đội 1 HAGL thi đấu tại V-League 2020.

Ngoài ra còn có 5 cầu thủ khác đang được HAGL cho các đội hạng dưới mượn như Thủ môn Phạm Đình Long (An Giang), hậu vệ Nguyễn Duy Thắng ( Long An), Nguyễn Thành Nhân ( An Giang) tiền đạo Lê Minh Bình ( Bà Rịa Vũng Tàu), Huỳnh Tiến Đạt ( Công an nhân dân).

Trung vệ Âu Dương Quân (thứ 3 từ phải sang) trong màu áo U.22 Việt Nam

Có thể nói đây là một trong những đợt tập trung có quân số HAGL đông nhất. Đội bóng phố Núi cũng là CLB có nhiều cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi tập trung nhất lần này.

Điều này cho thấy lò HAGL và năng khiếu HAGL đang có bước chuyển hướng đúng đắn trong chiến lược đào tạo và sử dụng các cầu thủ trẻ của mình.

Trước đây, cầu thủ trẻ HAGL khi trưởng thành hoặc đá cho HAGL, hoặc chỉ được mượn loanh quanh gần phố Núi như Bình Định, Đắk Lắk, Phú Yên…

Nhưng lần này, ngoài những đối tác truyền thống quen thuộc chúng ta có thể thấy quân số của HAGL đã phủ rộng hơn nhiều từ Công an nhân dân (hạng Nhì) đến An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu…

Dụng Quang Nho đã là thành viên đội hình chính thức của HAGL mùa 2020

Điều này cho thấy chất lượng và số lượng cầu thủ HAGL đào tạo ra, cả lò HAGL JMG lẫn năng khiếu HAGL đang dần được nhiều CLB khác đón nhận, nhất là những khu vực đang gặp khó đầu vào như miền Tây hoặc còn non trẻ như Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong đó, có những cái tên đang tỏa sáng rực rỡ như Huỳnh Tiến Đạt từng giúp Phố Hiến đi play-off mùa trước và đang giúp Công an nhân dân tạm dẫn đầu giải hạng Nhì.

Hoặc Lê Minh Bình được ví là “Văn Toàn mới” lọt trong top 3 dội bom ở giải hạng Nhất quốc gia. Thủ môn Phạm Đình Long và Nguyễn Thành Nhân đều có đóng góp tích cực cho An Giang…

Tiền vệ Trần Bảo Toàn tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020

Lẽ dĩ nhiên tất cả những cầu thủ này sẽ đều phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của 38 cầu thủ còn lại (quân số U.22 Việt Nam hiện tại là 47 cầu thủ sau khi cầu thủ Lê Thành Lâm (SLNA) bị đau cổ chân phải chia tay sớm – PV).

Tuy nhiên, nhìn vào việc Dụng Quang Nho được HLV Park Hang-seo trao băng đội trưởng U.22 Việt Nam ở tuổi 20 trong lần tập trung trước, hay Trần Bảo Toàn thi đấu ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020 cho thấy quân HAGL vẫn có luôn có giá trị đặc biệt ở các đội tuyển trẻ quốc gia.