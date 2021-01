Báo động đỏ sân Lạch Tray!

Hệ thống báo cháy tự động bị hỏng

Ngày 19.1 vừa qua, Công an TP.Hải Phòng (HP) đã có công văn báo cáo Chủ tịch UBND TP.HP Nguyễn Văn Tùng, với nội dung sân Lạch Tray không đảm bảo được cơ sở vật chất để thi đấu V-League cũng như Cúp quốc gia 2021. Trước đó, Công an HP đã tiến hành kiểm tra thực tế sân Lạch Tray ở hạng mục liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Báo cáo nêu rõ: “Máy bơm chữa cháy động cơ xăng được bố trí độc lập không kết nối vào hệ thống cấp nước chữa cháy chung của sân vận động. Máy bơm chữa cháy không hoạt động. Hai hệ thống báo cháy tự động trang bị cho khu vực văn phòng làm việc dưới khán đài B hỏng không hoạt động được. Sân chưa thiết kế, chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho khu vực văn phòng làm việc dưới khán đài A; chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. VPF cũng đã ban hành điều lệ

V-League 2021, trong đó quy định: Sân thi đấu phải trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ PCCC, được kiểm tra định kỳ có xác nhận của phòng cảnh sát PCCC cấp tỉnh, thành phố, đảm bảo hoạt động hữu hiệu khi có sự cố xảy ra. Nhưng sân Lạch Tray chưa đảm bảo điều kiện về PCCC”.

Khán đài D sử dụng lối đi có nuôi… gia súc, gia cầm

Công an HP cũng nhấn mạnh: “Một số hạng mục trong sân Lạch Tray đã xuống cấp, nhiều nội dung đã được các cơ quan chức năng kiến nghị nhiều lần, từ mùa giải trước nhưng chưa được nghiêm túc quan tâm khắc phục, đầu tư sửa chữa nhằm đáp ứng các yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cho người dân khi vào xem, cổ vũ các trận bóng đá trong khuôn khổ giải V-League 1 và Cúp quốc gia. Cụ thể khu vực phòng khách, khu vực phòng chờ, phòng thay đồ, khu vực vệ sinh... xuống cấp. Các khu vực khán đài có nhiều ghế ngồi, lan can bị gãy, hư hỏng dễ trở thành vật gây thương tích, nhất là khán đài C, D. Khán đài C chưa có lối đi riêng để kiểm soát khán giả vào khán đài, chưa quy định vị trí, số lượng ghế ngồi. Khán đài D không có lối đi riêng đảm bảo yêu cầu kiểm soát, cứu nạn cứu hộ, sử dụng lối đi là nơi ở, sinh hoạt có chăn nuôi gia súc, gia cầm. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ghi rõ: Sân phải có hàng rào chắc chắn, cao tối thiểu 2 m ngăn cách khán giả với mặt sân thi đấu. Những khu vực không có hàng rào ngăn cách phải có biện pháp bảo đảm không cho những người không có nhiệm vụ xuống mặt sân. Thực tế, tại khu vực khán đài A, chiều cao hàng rào ngăn cách chưa đảm bảo quy định”.

Cũng theo Công an HP, đến hết ngày 19.1, CLB HP, Công ty cổ phần thể thao HP (đơn vị được giao quản lý sân Lạch Tray - PV) chưa có tài liệu hoặc nội dung báo cáo cụ thể đối với ban tổ chức giải ở địa phương về những vấn đề có liên quan vừa được nêu ở trên. CLB HP cũng chưa báo cáo nội dung chỉ đạo hoặc ý kiến cụ thể của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), VPF khi đồng ý cho CLB HP tham gia thi đấu V-League 2021 và Cúp quốc gia năm 2021 trong điều kiện không đảm bảo yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp.

Đã khắc phục được 50% ?

Vấn đề đặt ra ở đây là trước khi mùa giải 2021 khởi tranh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cũng đã tiến hành khảo sát các sân thi đấu, vậy VPF có nắm bắt được tình hình được xem là khá nghiêm trọng (đặc biệt là hệ thống PCCC thiếu hoặc hỏng hóc nặng) của sân Lạch Tray hay không? Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, cho hay theo đúng chức năng nhiệm vụ, VPF đã kiểm tra kỹ các hạng mục như mặt sân, dàn đèn, các phòng chức năng, còn về công tác PCCC của sân này VPF cần đến sự hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền.

Xin được nói rõ hơn, theo Điều lệ V-League, các sân nếu có những khiếm khuyết cần khắc phục thì phải hoàn tất chậm nhất là 7 ngày trước ngày tổ chức trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, chiều qua trận đấu đầu tiên của CLB HP tại V-League vẫn diễn ra bình thường. Trao đổi với Báo Thanh Niên ngày 23.1, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.HP, cho biết: “Trước mắt, do thời gian gấp và để phục vụ nhân dân cũng như tạo điều kiện cho CLB HP thi đấu, UBND TP.HP vẫn đồng ý để trận HP gặp Nam Định đá trên sân Lạch Tray. Thực tế, các vấn đề mà Công an HP nêu, đơn vị quản lý sân đã khắc phục được phần nào, khoảng 50%. Sau trận đấu này, đơn vị quản lý sân phải xử lý dứt điểm để sân Lạch Tray đủ điều kiện thi đấu”.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 23.1, hệ thống máy bơm ở sân Lạch Tray đã hoạt động, được đấu nối với hệ thống cấp nước PCCC. Nhiều khu vực khán đài bị hỏng, mất ghế đã được thay thế nhưng chưa triệt để. CLB HP hiện là 1 trong 4 CLB V-League không đạt tiêu chí (không cử đội dự giải trẻ quốc gia) của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và vi phạm quy chế cấp phép của VFF.