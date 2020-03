Bất ổn vì thiếu Duy Mạnh, Đình Trọng nhưng Hà Nội không vội được đâu!

Vòng 2 V-League 2020, Hà Nội thua Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3 trên sân Cẩm Phả. Họp báo sau trận, trợ lý Nguyễn Công Tuấn phát biểu, đại ý rằng đến Liverpool cũng đến lúc thất bại huống chi là Hà Nội.

Nhưng thất bại trước Than Quảng Ninh không phải một cú ngã bình thường với đội bóng của bầu Hiển. Bên cạnh yếu tố kỵ rơ (Than Quảng Ninh nhiều lần có kết quả tốt trước Hà Nội) thì sự thiếu ổn định nơi hàng thủ chính là lý do khiến đội được đánh giá là mạnh nhất Việt Nam phải phơi áo.

Duy Mạnh nghỉ 6 tháng, Đình Trọng chưa thể ra sân ở V-League

Năm ngoái, Đình Trọng bị đứt dây chằng. Năm nay đến lượt Duy Mạnh Nam Anh-Nhân Văn Hàng phòng ngự vốn được định hình với bộ tứ Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu như cách đây hơn 1 năm nay chỉ còn một người đủ khả năng thi đấu cho Hà Nội ở giai đoạn tới. Bởi ngoài Văn Hậu vẫn còn hợp đồng với Heerenveen, chí ít là hết mùa giải năm nay thì Duy Mạnh sẽ phải nghỉ đến tháng 12. Còn Đình Trọng do bị tái phát chấn thương nên cũng đành ngồi ngoài từ 2 - 3 tháng nữa.

Như vậy, Hà Nội sẽ còn phải chịu cảnh hàng thủ chắp vá trong vòng vài tháng mặc dù V-League 2020 chưa hẹn ngày trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Nhưng kể cả trong trường hợp giải đấu cao nhất sớm trở lại hay không thì nhiệm vụ tối thượng của HLV Chu Đình Nghiêm là phải nhanh chóng ổn định được bộ tứ vệ, với những Việt Anh, Tiến Thành (trung vệ), Văn Xuân (cánh trái) bên cạnh Văn Kiên (cánh phải).

Duy Mạnh từ Singapore về nước sau ca phẫu thuật dây chằng đầu gối Nhân Văn Đội bóng thủ đô rõ ràng chưa thể yên tâm ngay với những gương mặt còn thiếu kinh nghiệm V-League. Nhưng Hà Nội cũng chẳng thể vội vàng để hối thúc Đình Trọng rút ngắn thời gian điều trị để trở lại phục vụ cho mình. Đình Trọng thi đấu trong điều kiện sức khỏe không tốt ở VCK U.23 châu Á 2020 dẫn đến tái phát chấn thương hẳn nhiên là bài học nhãn tiền đối với HLV Chu Đình Nghiêm.

Ở thời điểm này, vội vàng chỉ khiến cho mọi thứ trở nên “hoảng loạn” hơn đối với Hà Nội. Dù có muốn hay không, họ vẫn phải chấp nhận cảnh sống chung với lũ. Một mặt, kiên nhẫn chờ đợi Đình Trọng, Duy Mạnh trải qua quá trình tập vật lý trị liệu ở trung tâm PVF, mặt khác họ cần phải cố gắng lấy công bù thủ, nhằm trụ vững trong mùa giải dự đoán là rất nhiều khó khăn.

Mới đây đại diện của CLB Hà Nội cho biết: "Hiện Mạnh đang nghỉ ngơi tại nhà, khoảng 10 ngày nữa, cậu ấy sẽ đến PVF. Còn Đình Trọng cũng sẽ đến PVF. Tuy nhiên, nếu như sau khi đánh giá tình hình sức khỏe và thể trạng, có thể cậu ấy sẽ được đưa ra 1 giáo án tập phục hồi khác..."

Ở hàng thủ, Hà Nội nên nhớ nằm lòng câu của các cụ “dục tốc bất đạt”.

Hà Nội không vội được đâu!