Becamex Bình Dương không sa thải ‘ngựa chứng’ Mansaray

Tâm điểm của cuộc đọ sức giữa Than Quảng Ninh và SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 2 của V-League 2021 sẽ là màn so tài giữa hai chân sút đang vào phom hiện nay của hai đội: Eydison bên phía Than Quảng Ninh và Hà Đức Chinh bên phía SHB.Đà Nẵng.