Bóng đá Việt Nam trước đại dịch Corona: Đợi chờ trong lo lắng

Hoãn gala trao giải Quả bóng vàng và giải thưởng Fair Play Theo dự kiến ban đầu, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 13.2 tại Nhà hát TP.HCM, được truyền hình trực tiếp cả nước. Tương tự giải thưởng Fair Play của Báo Pháp Luật TP.HCM dự kiến diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên ngày 12.2. Tuy nhiên để thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, BTC gala trao giải Quả bóng vàng và BTC giải thưởng Fair Play đã chính thức thông báo hoãn ngày tổ chức trao giải vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng . BTC sẽ ấn định tổ chức gala trao giải vào một ngày khác và sẽ sớm thông báo đến người hâm mộ cả nước. T.K