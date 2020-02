“Phù thủy trắng” Troussier sẽ theo dõi 26 đội để tuyển chọn đội U.19 Việt Nam

Vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020 khởi tranh từ ngày 3.3 tới với 26 đội tham dự chia làm 5 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi vào các ngày 3, 5, 8, 11, 13.3 và lượt về vào các ngày 16, 18, 21, 24 và 26.3) để chọn 8 đội lọt vào VCK. Bảng A do Trung tâm đào tạo PVF đăng cai có 6 đội gồm: PVF, Hà Nội, Viettel, Nam Định, Phố Hiến, Than Quảng Ninh. Bảng B do đoàn bóng đá Huế đăng cai gồm 5 đội: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng.

Bảng C do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai gồm 5 đội: Bình Định, Đắk Lắk, Hoàng Anh Gia Lai 1, Phú Yên, Công an nhân dân. Bảng D do Trung tâm thể thao Thống Nhất đăng cai với 5 đội: Bình Phước, Hoàng Anh Gia Lai 2, Lâm Đồng, TP.HCM và Khánh Hòa. Bảng E do Trung tâm thể thao Thành Long đăng cai có 5 đội: An Giang, Sài Gòn FC, Becamex Bình Dương, Long An và Cần Thơ. 5 đội đứng đầu 5 bảng và 3 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào VCK. Trường hợp đội bóng đăng cai VCK không nằm trong danh sách này thì chỉ lấy 2 đội nhì bảng có chỉ số phụ tốt nhất lọt vào VCK.