‘Cậu bé vàng’ Phạm Văn Quyến và cái duyên đưa bóng đá trẻ SLNA bay cao

Hình ảnh sau trận bán kết trên sân PVF tối 25.9 cho thấy khuôn mặt rạng ngời của Văn Quyến cùng nụ cười tươi rói bên các học trò. Trước khi bước vào loạt đá luân lưu 11m, cậu bé vàng đã đi động viên từng người, nhắc nhở khi sút phạt đền phải hết sức bình tĩnh, tự tin và sút cú nào phải chắc cú đó, nhắm góc nào là phải kiên định góc sút đó.

Dĩ nhiên với tài năng của một chân sút hàng đầu hơn 17 năm trước, Văn Quyến luôn biết ’thổi lửa’ cho các tiền đạo, luôn chỉ cho họ những sự khôn khéo của một mũi nhọn và nhất là khi đối mặt với thủ môn thì thể hiện sự ghi bàn như thế nào. Nhìn cách 2 cú sút 11m đầu của 2 mũi nhọn Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Văn Bách theo đúng lời truyền dạy của Văn Quyến đã toát lên niềm tin lớn họ thừa hưởng từ người thầy. Chỉ cần 2 cú sút mạnh và rất quyết đoán đó đủ thấy Sông Lam Nghệ An cầm chắc chiến thắng trên chấm luân lưu.

Rất nhiều cầu thủ đã từ ngoài sân chạy như bay vào khu kỹ thuật ngay sau chiến thắng ở loạt đá 11m chỉ để ôm Văn Quyến. Dĩ nhiên họ cũng chia vui với những người còn lại như trưởng đoàn Nguyễn Đình Nghĩa, HLV trưởng Lê Kỳ Phương, trợ lý Văn Hùng, săn sóc viên Văn Long, nhưng tình cảm dành cho cậu bé vàng là nồng nhiệt nhất. Bởi họ luôn xem anh là thần tượng, là tấm gương phấn đấu và thể hiện tư chất của một cầu thủ lớn trên sân cỏ, xem anh là điểm tựa để bật nhảy cũng như luôn lắng nghe và thấu hiểu những lời truyền đạt của anh để vận dụng một cách hữu hiệu nhất.

Văn Quyến truyền lửa cho các học trò VFF

Nhiều cầu thủ U.17 Sông Lam Nghệ An sau trận bán kết còn nói : ‘Năm 2003 khi chúng em mới sinh ra thì thầy Văn Quyến đã là tượng đài của bóng đá Việt Nam với những bàn thắng vang lừng châu lục. Cha mẹ khi hướng tụi em theo bóng đá luôn xem tài năng của thầy là tấm gương để khuyên bảo mọi người học hỏi và noi theo. Ngày nay được làm việc với thầy, được sự tận tâm chỉ dạy, tụi em lại càng tiến bộ hơn..’

Nụ cười tươi rói của Văn Quyến và học trò VFF

Không phải là HLV trưởng nhưng tài năng, kinh nghiệm và độ lì lợm của Văn Quyến đúng là luôn có sức ảnh hưởng lớn với các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Sau lứa U.11 mà Văn Quyến đã cùng đàn anh dẫn dắt thành công giành ngôi vô địch năm 2018, một năm sau anh lại ngồi chung cabin với đồng đội một thời Phan Như Thuật để sánh vai giành ngôi vô địch U.15 cho đội bóng xứ Nghệ. Năm nay khi Như Thuật bổ sung vào BHL đội 1 dự V-League thì Văn Quyến cũng được tăng cường giúp cho một đàn anh khác là HLV Lê Kỳ Phương để đưa U.17 Sông Lam Nghệ An bước đầu đã vào đến trận chung kết sau khi loại chủ nhà PVF trên châm luân lưu 11m.

Nhiều người xem đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một chuyên gia trong công tác đào tạo trẻ và một cầu thủ có kỹ thuật bẩm sinh hiếm có của bóng đá Việt Nam tại đội U.17 xứ Nghệ. Bởi lứa U.17 Sông Lam Nghệ An hiện tại gồm nòng cốt đội U.15 từng vô địch năm 2018 do chính HLV Lê Kỳ Phương dẫn dắt và đội U.15 năm vừa qua có Văn Quyến làm trợ lý đã bảo vệ thành công chức vô địch. Đặc biệt, đội hình có nhiều tuyển thủ U.15 Việt Nam như thủ môn Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Bảy, Ngô Văn Bắc.. cùng các trụ cột như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường và Nguyễn Văn Bách, từng khoác áo U.19 Sông Lam Nghệ An.

Văn Quyến (giữa) trong niềm vui vào chung kết cùng toàn đội U.17 Sông Lam Nghệ An VFF

Trong lịch sử giải đấu U.17 toàn quốc, Sông Lam Nghệ An là đội bóng nắm giữ kỷ lục với 7 lần vô địch vào các năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 và 2012 nhưng nhiều năm qua, đội bóng xứ Nghệ lỡ hẹn với chức vô địch này. Năm 2018, U.17 Sông Lam Nghệ An chỉ giành được ngôi á quân khi thua Viettel trong trận chung kết và năm 2019 vừa qua thậm chí không thể vượt qua được vòng loại. Nhưng lần này với cái duyên thành công cùng bóng đá trẻ đang vận ở Văn Quyến khi 2 năm liên tiếp đã vô địch, biết đâu lần này may mắn sẽ lại tới với cậu bé vàng một thời.

Dẫu Sông Lam Nghệ An từng thua học viện Nutifood (đội đã thắng Hoàng Anh Gia Lai ở trận bán kết 1 đậm 3-0) ở trận cuối vòng bảng, nhưng trong bóng đá không gì là không thể, nhất là khi nụ cười của Văn Quyến đang mang lại niềm tin lớn trước trận chung kết vào 17 giờ chủ nhật 26.9 tới.