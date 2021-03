Chạm trán nảy lửa ở ngày khai mạc vòng chung kết giải U.19 vô địch quốc gia

Lá thăm run rủi đưa cả 4 đội rất mạnh ở VCK U.19 QG lần này là ĐKVĐ PVF, đương kim á quân HAGL, đương kim hạng ba SLNA và chủ nhà Bình Dương vào chung bảng A. Cuộc cạnh tranh đi tiếp ở bảng đấu này hứa hẹn khốc liệt, khó đoán bởi PVF, SLNA là 2 đội chơi ổn định ở vòng loại, được đánh giá cao bởi đồng đều, có chiều sâu lực lượng. PVF có sự dẫn dắt của HLV ngoại Mauro Jeremino, còn SLNA có trợ lý HLV Phạm Văn Quyến, người hùng một thời của bóng đá Việt Nam , nên được đánh giá nhỉnh hơn. Thế nhưng Bình Dương dưới sự dẫn dắt của cựu chân sút hàng đầu V-League Huỳnh Kesley, HAGL với lứa cầu thủ tài năng được bầu Đức kỳ vọng sẽ thay thế Công Phượng, Văn Toàn cũng đáng gờm.

2 bảng còn lại cũng khá cân bằng. Bảng B gồm Sài Gòn, Quảng Nam, Hà Nội, An Giang, trên lý thuyết có vẻ như đội bóng cựu vô địch đến từ thủ đô nhỉnh hơn, nhưng bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vì Quảng Nam từng vượt qua HAGL ở bảng C; Sài Gòn với sự dẫn dắt của chân sút hàng đầu của Cảng Sài Gòn trước đây là Hà Vương Ngầu Nại từng là ngựa ô ở bảng D. Còn bảng C với Khánh Hòa, Bình Định, Đồng Tháp, Học viện NutiFood khá cân bằng nên cạnh tranh vé vào tứ kết cũng sẽ quyết liệt không kém.

Ở buổi họp báo, bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra hôm qua tại Bình Dương, Trưởng BTC Nguyễn Công Khế cho biết trong bối cảnh cực kỳ khó khăn của dịch bệnh Covid-19 , VCK U.19 QG vẫn diễn ra nhờ sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của đơn vị đăng cai, các nhà tài trợ… “VCK U.19 QG lần đầu nâng từ 8 lên 12 đội sẽ phát sinh kinh phí tổ chức, nhưng vì tương lai bóng đá Việt Nam, vì giấc mơ góp mặt ở World Cup của bóng đá Việt Nam, chúng tôi sẽ làm tốt nhất để tạo bệ phóng cho cầu thủ trẻ”, ông Khế nhấn mạnh.

Trước vấn nạn tiêu cực, đá thô bạo, đá xấu, hành vi phi thể thao xảy ra khá nhiều trong thời gian qua, ông Khế yêu cầu: “Các lãnh đội, các HLV lưu ý rằng chúng ta đào tạo, xây dựng lứa cầu thủ để cho tương lai, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đẹp về tác phong, đạo đức. Chắc chắn chúng tôi sẽ không tha thứ cho tiêu cực, các trọng tài phải điều hành thật nghiêm, mạnh tay với hành vi bạo lực, tiêu cực”.

Với việc VCK lần đầu tăng lên 12 đội, chia làm 3 bảng đấu vòng tròn chọn đội nhất, nhì cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết, giới chuyên môn cho rằng vòng bảng sẽ hấp dẫn cho đến trận cuối cùng, hạn chế tư tưởng nhường hoặc buông xuôi khi không còn mục tiêu phấn đấu. Các trận khai mạc, bán kết, chung kết được trực tiếp trên VTV , HTV, SCTV, VTC, Đài PT-TH Bình Dương. Các trận còn lại trên sân chính được trực tiếp trên thanhnien.vn, YouTube Thể thao 360, Fanpage của Báo Thanh Niên.