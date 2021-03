'Chiến hạm đỏ' đen đủi nhưng vẫn lạc quan vào trận derby TP.HCM với Sài Gòn FC

Highlights Than Quảng Ninh 2-0 TP.HCM: Lee Nguyễn buồn bã rời Cẩm Phả

Cụ thể, đó là tình huống ở phút 50, khi tỉ số trận đấu đang là 0-0, cựu tiền vệ của MLS có đường tỉa bóng cực kỳ tinh tế để đồng đội Da Silva băng lên dứt điểm đưa bóng vào lưới Than Quảng Ninh nhưng bàn thắng không được công nhận bởi vì trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị trước đó. Tuy nhiên, băng chiếu lại cho thấy tiền đạo của Chiến hạm đỏ dường như vẫn còn đứng dưới so với cầu thủ cuối cùng của Than Quảng Ninh. Ngay lập tức, HLV Mano Polking cũng đã chạy lại phía trọng tài biên và có những phàn nàn vì quyết định này.