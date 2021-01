Chiến thắng “thót tim” của Kiatisak

Lối đá “Tik tok” chưa mượt mà

Trước khi bước vào trận đấu, trợ lý Kim Tae-min đã tập rất kỹ cho bộ 3 trung vệ Kim Dong-su và Damir Memovic, Hữu Tuấn cách triển khai bóng từ dưới lên. Đây là một phần rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Kiatisak tại HAGL. Thực tế trong suốt hiệp 1, cả 3 trung vệ HAGL lên bóng khá chậm, đặc biệt là Damir Memovic hạn chế tốc độ không dám dạt rộng ra sát biên để kéo giãn đội hình SLNA, phần vì Phan Văn Đức luôn chực chờ săn cơ hội. 2 hậu vệ biên Xuân Mạnh và Đình Đồng chủ yếu ở nhà để quản lý hành lang cánh, ép HAGL phải đưa bóng vào giữa.



Công Phượng và Minh Vương rất chịu khó di chuyển rộng để hỗ trợ Xuân Trường triển khai bóng lên trên cho bộ đôi trung phong Brandao - Văn Toàn. Nhưng phương án đánh trung lộ luôn gặp rất nhiều khó khăn trước tuyến giữa SLNA đeo bám dai dẳng, giữ cự ly đội hình và bọc lót tốt. Chính cách chơi phòng ngự số đông của SLNA hay trước đó là Sài Gòn FC cho thấy các đối thủ đều muốn HAGL "sa lầy" ở khu trung tuyến nhất là khi Văn Toàn đá bó vào trong, không tài nào tăng tốc được như ý đồ của Kiatisak. Rõ ràng, lối đá "tik tok" mà HLV Kiatisak ấp ủ vẫn chưa được "thuộc bài" để có thể triển khai mượt mà, hấp dẫn và tốc độ như đã từng ở tuyển Thái Lan. Nhìn chất lượng con người HAGL, vấn đề ở đây có lẽ là cần một sự "tháo nút" về tâm lý để tạo ra cảm hứng và sự tự tin cần thiết.

Sau trận đấu, HLV Kiatisak chia sẻ: "Đây là một trận đấu không dễ dàng cho HAGL, nhưng may mắn SLNA mất 1 người. Nếu họ còn đủ 11 người trên sân thì HAGL có thể đã hòa hoặc thua. Không có trận V-League nào dễ dàng cả, dù là thi đấu trên sân nhà hoặc sân khách. Nhưng chúng tôi vui khi nhìn thấy bầu Đức nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không thấy ông cười tươi như thế. HAGL sẽ cố gắng lao động chăm chỉ, nỗ lực hơn nữa để có kết quả tốt nhất cho các CĐV và bầu Đức. Với riêng mình dù HAGL thắng nhưng tôi không thể vui 100% vì còn quá nhiều điều phải làm với đội bóng. Trận trước HAGL thua Sài Gòn FC, dù các fan nói đội bóng chơi tốt nhưng cầu thủ rất buồn vì không có điểm. Lần này 3 điểm trước SLNA sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn vào bản thân và kích thích họ hơn cho những trận đấu tới".

Trong khi đó HLV Ngô Quang Trường tỏ ra bất bình: "Tôi không hài lòng về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài. Nhưng đây là bóng đá , một khi trọng tài đã quyết định thì chúng tôi phải tôn trọng. 2 trận liền SLNA đều nhận thẻ đỏ ở vị trí trung vệ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trận tới SLNA sẽ vắng cả cặp trung vệ nội Văn Khánh và Bá Sang, nhưng biết làm sao được đó là bóng đá, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý mình muốn".

Bầu Đức (trái) và HLV Kiatisak sau chiến thắng ảnh: Khả Hòa

“Sắc” vẫn son

Dù trục trặc cách chơi nhưng cuối cùng HLV Kiatisak cũng may mắn có niềm vui. May mắn đó chính là bước ngoặt của trận đấu ở phút 35 khi trung vệ Thái Bá Sang của SLNA bị thẻ vàng thứ 2 rời sân. Từ lúc này, trận đấu hoàn toàn diễn ra một chiều khi SLNA buộc phải co cụm phòng ngự, giúp HAGL tạo ra một loạt pha sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Hoàng. Trong 30 phút cuối trận, HAGL chơi “tất tay” khi tung Nguyễn Trung Đại Dương thay Damir Memovic để chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Văn Toàn từ vị trí trung phong cắm được trả lại biên phải quen thuộc để có thêm không gian “hít thở”.

Sức ép và cơ hội dần mạnh hơn, cho đến khi Brandao xộc thẳng vào khu vực cấm địa và căng ngang để Minh Vương đệm lòng gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Bàn thắng làm sống dậy các khán đài và cũng là niềm tin cho “đám nhỏ của bầu Đức”. Thực tế, SLNA cũng rất đáng khen khi không để mất thế trận và giữ được tinh thần quả cảm ở trận thứ 2 liên tiếp bị mất người từ hiệp 1. Nhưng trước áp lực quá lớn trên sân Pleiku, thủ môn Văn Hoàng đã phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng sau cú sút chéo góc của Văn Toàn phút 83. Các khán đài sân Pleiku vỡ òa sung sướng còn cầu thủ HAGL như trút được áp lực. Chiến thắng 2-1 đủ để HAGL có được 3 điểm đầu tiên. Quan trọng hơn, nó khơi dậy niềm tin chiến thắng như cách HLV Kiatisak đang mong muốn.

Niềm vui chiến thắng của HAGL Khả Hòa

Bầu Đức không muốn ăn thua cho nhẹ đầu

Dù trận đấu không diễn ra vào ngày cuối tuần, nhưng sân Pleiku vẫn đông kín 4 mặt khán đài, với vé chợ đen được đẩy lên nhiều lần. Đây cũng là lần đầu tiên sau thời gian dài bầu Đức dự khán trận đấu của “mấy đứa con” như ông vẫn hay gọi một cách tự hào. Ông vẫn bặm môi chăm chú theo dõi các cầu thi đấu dưới sân, cho thấy vẫn yêu bóng đá lắm. Nhưng cái đam mê đó bây giờ ở một trạng thái khác so với 10 năm trước. Ông bày tỏ: “Tôi bây giờ không máu me làm bóng đá kiểu “ăn thua” như trước nữa, cho nhẹ cái đầu, tối về ngủ ngon. Bóng đá với tôi là giải trí, là chơi đẹp, cho bà con sướng, khán giả đến sân đông vui là đủ rồi. Gia Lai là tỉnh nghèo, ít có điều kiện để người dân giải trí nên cứ cuối tuần, người dân rần rần mua vé xem bóng đá là tôi vui lắm. Tôi không áp đặt chỉ tiêu thành tích cho thầy trò Kiatisak để họ nhẹ đầu mà chơi.

Công Phượng trong trận thắng SLNA Khả Hòa

Còn chuyện một HLV đặt ra chỉ tiêu, giới hạn cho mình để phấn đấu là chuyện thường. Tôi cứ để sau một mùa giải Kiatisak làm quen lại với không khí V-League đã rồi hãy tính. Vì bóng đá cần thời gian chứ đâu phải qua một vài trận đấu là quyết được gì. Tôi ủng hộ Kiatisak không muốn phụ thuộc ngoại binh mà hướng đến sử dụng cầu thủ nội. Điều đó rất đúng với ý tôi vì cầu thủ tôi đào tạo ra rất nhiều. “Sắc” cần phát huy tối đa năng lực của các cháu. Vì thế, tôi đặt niềm tin vào cậu ấy chứ không chạy theo bóng đá, phá giá ngoại binh bằng mọi giá”.