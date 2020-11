Cho đối tác nợ tiền, giảm giá trị tài trợ, vì sao VFF vẫn không bị lỗ?

Báo cáo của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nêu rõ: “Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các trận đấu, giải đấu do Liên đoán Bóng đá châu Á và VFF chức đã bị hoãn, hủy hoặc bị điều chỉnh lịch thi đấu nhiều lần. Nguồn thu theo kế hoạch dự kiến giảm 25% do nhiều trận đấu không được tổ chức để triển khai quyền lợi của nhà tài trợ.

Trước thực tế đó, VFF đã có những giải pháp tháo gỡ, đàm phán với các đối tác tài trợ và tiến hành quy trình đề xuất xin ý kiến về việc chia sẻ khó khăn, giảm/miễn giá trị tài trợ và giãn tiến độ thanh toán cho các đối tác, nhà tài trợ của các giải đấu (giải bóng đá U.15 , U.17 quốc gia, hạng Nhì quốc gia 2020, Futsal vô địch quốc gia).

Đến nay, công tác tổ chức và quyền lợi của nhà tài trợ cũng đã được đảm bảo tại các Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020, giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020, giải Bóng đá Vô địch U.15 quốc gia – Next Media 2020, giải bóng đá Hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020”.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải phát biểu tại đại hội ẢNH: VY KHÁNH

Năm 2020, VFF dự kiến thu 255 tỉ đồng, trong đó 32,4 tỉ đồng từ khoản doanh thu cố định, sẽ không bị ảnh hưởng. Như dự án FIFA gần 20 tỉ đồng (được cấp từ nhiều năm nay trong dự án chung Goal Project hỗ trợ các nước có nền bóng đá đang phát triển) và dự án của Liên đoàn Bóng đá châu Á, Đông Nam Á khoảng 12,4 tỉ đồng.

Nhưng khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh , dịch vụ, mặc dù đầu năm dự kiến là 223 tỉ đồng song chắc chắn không thể thực hiện được. Có một số nhà tài trợ xin ngưng hợp đồng trước thời hạn. Một số khác xin lùi thời hạn thanh toán hoặc xin giảm giá trị tài trợ. Nguồn thu năm 2020 của VFF đến thời điểm này là khoảng 205 tỉ đồng, ít hơn dự kiến khoảng 50 tỉ đồng.

VFF dự kiến nguồn chi năm 2020 vào khoảng gần 248 tỉ đồng, trong đó chi cho tất cả hoạt động vào khoảng hơn 237 tỉ đồng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào khoảng hơn 10 tỉ đồng. Tuy nhiên vì năm 2020, dịch bệnh Covid-19 khiến các đội tuyển không thể thi đấu nước ngoài nên VFF không phải chi các khoản về di chuyển, ăn ở cho đội. Vì thế, khoản chi năm 2020 sẽ được rút lại chỉ khoảng 145 tỉ đồng (ít hơn dự kiến 103 tỉ đồng).

Chi 145 tỉ đồng, thu 205 tỉ đồng nên VFF không bị “hụt vốn” và vẫn cân đối được quỹ tài chính của mình.