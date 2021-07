Chuyện chưa kể việc tiền vệ Tuấn Anh truyền cảm hứng giúp fan nữ đậu thủ khoa

Fanpage CLB HAGL vừa đăng một câu chuyện thú vị, ghi nhận lời cảm ơn đến tiền vệ Tuấn Anh của một fan nữ Trần Bích Ngọc (trường THPT Trần Phú) xuất sắc đậu thủ khoa C00 tỉnh Vĩnh Phúc ở đợt thi tốt nghiệp THPT mới đây.

Sau khi hay tin mình đậu thủ khoa tốt nghiệp C00 tỉnh Vĩnh Phúc, Trần Bích Ngọc đã gửi tin nhắn đến Thơm Nguyễn, bà xã của cựu đội phó HAGL Bùi Trần Vũ và cũng là người chị rất thân với tiền vệ Tuấn Anh.

Dòng tin nhắn qua facebook của cô gái sinh năm 2003 rất dễ thương: "Em chào chị ạ! Em là một bạn fan của anh Tuấn Anh, vừa thi xong THTP quốc gia và đỗ thủ khoa C00 của tỉnh Vĩnh Phúc. Sở dĩ em làm được như vậy là vì 1 câu nói của anh Nhô đã động viên và truyền động lực rất nhiều.

Em biết chị lâu và biết chị thân với anh Nhố ý ạ, nên em muốn nhờ chị chuyển tin đến anh ạ. Em muốn gửi lời cảm ơn anh và chúc anh sẽ thành công trên con đường đã chọn ạ. Em cảm ơn chị!".

Bảng điểm ấn tượng của Bích Ngọc Ảnh chụp màn hình

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Bích Ngọc đã đạt điểm 9 Ngữ văn, 9,75 (Lịch sử, Địa Lí) với tổng điểm khối C là 28,5 điểm bằng với Trần Ánh Dương cũng là một nữ sinh thủ khoa khác không học trường chuyên tỉnh.

Được biết, trong tờ giấy kẹp trước mặt ngay bàn học, cô nữ sinh Trần Bích Ngọc đã ghi bằng bút đỏ dòng chữ: "Miracle happen when you have faith" (tạm dịch: Phép màu xuất hiện khi ta có niềm tin).

Kèm theo đó, Bích Ngọc còn dặn lòng phải phân tích kỹ từng từ, từng chút một và tô xanh bí kíp khi đi thi là công thức: Điểm 10 = (Cẩn thận) x 200% + đủ kiến thức.

Đây là một câu chuyện đẹp thú vị, khi tiền vệ Tuấn Anh trong nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và các chấn thương để chơi bóng đỉnh cao đã tạo ra nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tích cực cho các bạn trẻ khắp cả nước.

Cô gái Bích Ngọc đã có món quà quá đặc biệt gửi Tuấn Anh trước khi tập trung tuyển Việt Nam Facebook

Điều này cũng ghi nhận tầm ảnh hưởng thú vị của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam đã lập được biết bao chiến tích tuyệt vời trên đấu trường quốc tế các năm qua, trong đó Tuấn Anh vẫn luôn là cầu thủ đặc biệt nhất HAGL và có lẽ Việt Nam, bởi hoàn cảnh và cá tính, khát khao cũng như vẻ đẹp chơi bóng của mình.

Cũng nói thêm, trong phần trao đổi với Thơm Nguyễn, cô nữ thủ khoa còn bật mí sở dĩ nhờ chuyển lời là vì thầm đoán thần tượng Tuấn Anh của mình không thích... nhận quà.

"Mong là câu chuyện của em cũng sẽ là 1 tin vui gì đó động viên anh Tuấn Anh, rằng anh đang truyền cảm hứng và lan tỏa sự tích cực đến với rất nhiều người ạ!", Bích Ngọc chia sẻ. Được biết, Bích Ngọc đăng ký nguyện vọng vào Học viện ngoại giao và Đại học Khoa học Xã hội Nhăn văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.