CLB Sài Gòn tạo sức hút với trận đấu hiếm hoi tại Việt Nam sau giãn cách xã hội

Nhằm chuẩn bị cho Cúp quốc gia diễn ra vào cuối tháng 5, quan trọng là giúp các cầu thủ lấy cảm giác thi đấu sau thời gian dài nghỉ ngơi rồi tập chay phòng chống dịch bệnh Covid-19, CLB Sài Gòn cùng Long An đã “cáp” nhau đấu tập.

CLB Sài Gòn (áo tím) có trận giao hữu bổ ích với Long An Minh Tân

Trận đấu mang tính chất nội bộ nhưng trong mùa “đói” bóng đá nên thu hút khá đông sự quan tâm của truyền thông lẫn người hâm mộ. Không ít người hâm mộ đã đến sân Phú Thọ để xem trận đấu này, mặc cho trời nắng chói chang.

Trận đấu tập toàn nội binh diễn ra quyết liệt, bất phân thắng bại Minh Tân

Do Cúp quốc gia không chó phép dùng ngoại binh nên HLV Vũ Tiến Thành cũng dùng đội hình nội binh đấu với Long An nhằm tìm kiếm giải pháp trên hàng công. Hòa 1-1 với Long An ở trận giao hữu chắc chắn chưa làm hài lòng HLV Vũ Tiến Thành Thành lẫn các cầu thủ CLB Sài Gòn. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tích cực này, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành cho thấy họ rất nghiêm túc cho cả mặt trận Cúp quốc gia lẫn V-League.

CLB Sài Gòn và Long An đã có trận đấu tập bổ ích Minh Tân

Dự kiến CLB Sài Gòn đang tìm thêm quân xanh đấu tập nhằm tiếp tục hoàn thiện trước khi đấu vòng loại Cúp quốc gia trên sân Bà Rịa gặp CLB Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 24.5. CLB Long An cũng đấu vòng loại Cúp quốc gia gặp An Giang tại Long Xuyên.