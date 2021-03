Công Phượng – Lee Nguyễn: Cuộc đối đầu thú vị

3 đội bóng vào loại có bề dày truyền thống của bóng đá Việt Nam là An Giang, Bình Định và Khánh Hòa tuy không được đánh giá cao như những cái tên PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, nhưng hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại vòng chung kết U.19 quốc gia lần này do tình chất ngỗ ngáo, lì lợm của mình